¡No aspira a menos!: Nicolás Córdova calienta el Mundial Sub 20 con la gran meta de La Rojita

Cada vez queda menos para que arranque el Mundial Sub 20 que se llevará a cabo en nuestro país desde el 27 de septiembre al 19 de octubre, y tras igualar 1-1 en un amistoso ante Nigeria este sábado, el técnico Nicolás Córdova adelantó el certamen y reveló cuál es el gran objetivo que tiene junto a sus dirigidos en La Rojita.

"Ha sido un proceso largo, con mucha planificación, empezamos en octubre del 2023. Primero que todo agradecer a la federación que nos ha permitido hacer un trabajo no solamente con los Sub 20, sino con todas las categorías, de poder jugar muchos partidos internacionales y eso genera una muy buena preparación", arrancó el DT nacional.

Con un intenso empate ante Nigeria (Tercer lugar en la Copa Africana de Naciones Sub-20), los dirigidos por Nicolás Cordova y el Staff de Selecciones Nacionales cierran esta larga preparación internacional pre…

En esa línea, destacó el trabajo del staff: "Estamos super tranquilos de haber hecho un buen proceso de preparación y haber podido ver 'in situ' los jugadores que hemos elegido para este Mundial". "Así que en ese sentido, estamos tranquilos que los hemos visto competir, que al final nos damos cuenta quienes pueden rendir", profundizó.

Y para finalizar, Córdova no titubeó y reveló que la verdadera meta es buscar opciones para La Roja adulta: "Lo importante es el desarrollo de los jugadores, que eso es lo que realmente nos importa. Ojalá que este Mundial nos permita ver qué jugadores pueden ser convocados a la selección mayor, que eso es lo que más nos interesa a nivel de proyecto".

¿Cuándo debuta La Rojita?

Con una meta más que clara, la Selección Chilena arrancará su participación en el esperado Mundial Sub 20 el próximo sábado 27 de septiembre en el Estadio Nacional, donde se medirá ante Nueva Zelanda desde las 20:00 horas por la primera jornada del Grupo A, el cual también comparten con sus pares de Japón y Egipto.

