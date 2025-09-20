¡No aspira a menos!: Nicolás Córdova calienta el Mundial Sub 20 con la gran meta de La Rojita

Nicolás Córdova y su meta en el Mundial Sub 20

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

alcalde vichuquen

“Errar es humano”: Alcalde de Vichuquén se disculpa tras ser sorprendido manejando ebrio
Independiente enfrenta a la Conmebol

¡No se rinden!: La apelación de Independiente ante Conmebol tras el empate de la U y Alianza Lima
Verstappen gana pole en qualy de Azerbaiyán

GP de Azerbaiyán: Pole de Verstappen y un papelón de los Alpine marcan la qualy en Bakú
Alexis Sánchez visualiza otro Mundial con Chile

¡Con 42 años!: Alexis Sánchez amaga el retiro y se ilusiona con el Mundial 2030
Alexis Sánchez marca su primer gol con el Sevilla

¡Más vigente que nunca!: Alexis Sánchez marca su primer gol y le da triunfo al Sevilla ante Alavés
pampilla robo

Impactante número de especies robadas: Capturan a grupo extranjero acusado de masivo delito en La Pampilla
cuándo vuelve el campeonato nacional.

Casi un mes sin fútbol: ¿Cuándo vuelve el Campeonato Nacional tras el Mundial Sub 20?
fiestas patrias

Aguinaldos y gastos en Fiestas Patrias ponen a prueba la caja de la pymes chilenas
Chile venció a Luxemburgo en la Copa Davis.

¿Contra quién jugaremos? Los posibles rivales de Chile en la Copa Davis
18 de septiembre fiestas patrias

Fiestas Patrias 2025: Cómo prevenir lesiones musculares y disfrutar sin riesgos

Cada vez queda menos para que arranque el Mundial Sub 20 que se llevará a cabo en nuestro país desde el 27 de septiembre al 19 de octubre, y tras igualar 1-1 en un amistoso ante Nigeria este sábado, el técnico Nicolás Córdova adelantó el certamen y reveló cuál es el gran objetivo que tiene junto a sus dirigidos en La Rojita.

"Ha sido un proceso largo, con mucha planificación, empezamos en octubre del 2023. Primero que todo agradecer a la federación que nos ha permitido hacer un trabajo no solamente con los Sub 20, sino con todas las categorías, de poder jugar muchos partidos internacionales y eso genera una muy buena preparación", arrancó el DT nacional.

En esa línea, destacó el trabajo del staff: "Estamos super tranquilos de haber hecho un buen proceso de preparación y haber podido ver 'in situ' los jugadores que hemos elegido para este Mundial". "Así que en ese sentido, estamos tranquilos que los hemos visto competir, que al final nos damos cuenta quienes pueden rendir", profundizó.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Y para finalizar, Córdova no titubeó y reveló que la verdadera meta es buscar opciones para La Roja adulta: "Lo importante es el desarrollo de los jugadores, que eso es lo que realmente nos importa. Ojalá que este Mundial nos permita ver qué jugadores pueden ser convocados a la selección mayor, que eso es lo que más nos interesa a nivel de proyecto".

¿Cuándo debuta La Rojita?

Con una meta más que clara, la Selección Chilena arrancará su participación en el esperado Mundial Sub 20 el próximo sábado 27 de septiembre en el Estadio Nacional, donde se medirá ante Nueva Zelanda desde las 20:00 horas por la primera jornada del Grupo A, el cual también comparten con sus pares de Japón y Egipto.

Te puede interesar: ¡Con 42 años!: Alexis Sánchez amaga el retiro y se ilusiona con el Mundial 2030

NOTAS DESTACADAS

alcalde vichuquen

“Errar es humano”: Alcalde de Vichuquén se disculpa tras ser sorprendido manejando ebrio
Independiente enfrenta a la Conmebol

¡No se rinden!: La apelación de Independiente ante Conmebol tras el empate de la U y Alianza Lima
Verstappen gana pole en qualy de Azerbaiyán

GP de Azerbaiyán: Pole de Verstappen y un papelón de los Alpine marcan la qualy en Bakú
Alexis Sánchez visualiza otro Mundial con Chile

¡Con 42 años!: Alexis Sánchez amaga el retiro y se ilusiona con el Mundial 2030
Alexis Sánchez marca su primer gol con el Sevilla

¡Más vigente que nunca!: Alexis Sánchez marca su primer gol y le da triunfo al Sevilla ante Alavés
pampilla robo

Impactante número de especies robadas: Capturan a grupo extranjero acusado de masivo delito en La Pampilla
cuándo vuelve el campeonato nacional.

Casi un mes sin fútbol: ¿Cuándo vuelve el Campeonato Nacional tras el Mundial Sub 20?
fiestas patrias

Aguinaldos y gastos en Fiestas Patrias ponen a prueba la caja de la pymes chilenas
Chile venció a Luxemburgo en la Copa Davis.

¿Contra quién jugaremos? Los posibles rivales de Chile en la Copa Davis
18 de septiembre fiestas patrias

Fiestas Patrias 2025: Cómo prevenir lesiones musculares y disfrutar sin riesgos
nano parra

El histórico folclorista chileno Nano Parra sorprende con nuevo estreno a sus 88 años
Gustavo Álvarez define formación de U de Chile.

Todo definido: La formación de U de Chile para jugar con Alianza Lima en la Copa Sudamericana
Fondas gratuitas

¡Sin costo y con todo el espíritu chileno! Descubre las mejores Fondas Gratuitas en Santiago para este 18
Fonda

Fonda Corazón de Chile 2025: Programación completa por día en el Parque Estadio Nacional
Estafa virtual utiliza imagen del presidente Boric

¡NO CAIGA! Gobierno tiene en la mira estafa virtual que utiliza imagen del presidente Boric
Mejor Empanada 2025 - 4

Los mejores locales para comer una empanada estas Fiestas Patrias: La comuna de Santiago Centro se lleva el primer lugar
Carolina Tohá

¡Se subió a la Jaraneta! Carolina Tohá confirmó con todo su apoyo a Jara en lanzamiento oficial de su campaña
Los resultados de la UEFA Champions League.

¡Sigue la acción! Los resultados en el día dos de la UEFA Champions League
Mario Desbordes

“No juguemos a ser pasivo-agresivo”: Neme descueró a Desbordes tras polémico discurso en inauguración de fondas
Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

¡La acción no para! Colo Colo arregla un amistoso para el receso del fútbol chileno