¿Cambio de era? Aseguran que Netflix se acerca cada vez más al fútbol chileno

Netflix podría quedarse con el fútbol chileno.

Por: Gonzalo Zamora

Actualmente, el fútbol chileno está atravesando por una fuerte crisis tanto administrativa como económica, algo que se viene arrastrando desde hace varios años atrás y que muchos apuntan a la gestión de Pablo Milad como al principal responsable de todos estos problemas, los cuáles nos han dejado incontables fracasos.

Esto ya que la Generación Dorada quedó en el pasado, al igual que los días de gloria de nuestra selección, donde no hemos podido clasificar a un Mundial desde aquel lejano 2014. Sumado a los fracasos en las diferentes divisiones del combinado nacional, además del fútbol femenino en los últimos años.

El último gran fracaso de la ANFP con el fútbol chileno fue quedar nuevamente eliminados de una Copa del Mundo, donde además quedó una fuerte deuda tras los servicios de Ricardo Gareca en La Roja, quien fuera uno de los estrategas mejor pagados en latinoamerica y que obtuvo el peor rendimiento posible en la historia de nuestro fútbol.

Actualmente la crisis en el fútbol chileno está pegando bastante fuerte en la ANFP, no sólo por los fracasos deportivos sino también por la enorme deuda económica que se mantiene con TNT Sports tras incumplimiento de contratos en las transmisiones de los partidos. Sumado a las grandes pérdidas en las gestiones de la administración de Pablo Milad.

Pero ahora se podrían venir grandes cambios en nuestro fútbol, esto ya que Netflix se sentó a negociar para adquirir Warner Bros, lo que podría afectar las transmisiones del Campeonato Nacional. Pero además se especificó que Netflix sólo buscaría adquiri el estudio y el apartado de streaming de la compañía, lo que incluiría CNN, TNT Sports y Discovery+.

