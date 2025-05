Neme se muestra furia por ambulantes que generaron disturbios en el Metro: "Que les saquen la chu..."

Durante la jornada en el matinal Mucho Gusto el periodista José Antonio Neme se lanzó con todo en contra de un grupo de comerciantes ambulantes que generaron disturbios en el Metro, subiéndose incluso sobre los trenes. Los hechos ocurrieron en la estación La Cisterna luego de que se les intentara realizar una fiscalización a los vendedores.

El comunicador, molesto ante una grabación viral de lo ocurrido analizó la situación y comparó el uso de las fuerzas con otros países, así mismo tildó de “patipelados” a estos individuos. En cuanto a la comparación dijo que por ejemplo en el Metro de Londres una situación así de violenta sería imposible que ocurriera.

¿Qué dijo Neme sobre los disturbios en el metro?

“Nos quedamos en una narrativa noventera donde el ambulante es la viejita que hacía su queque de zanahoria y que se ponía en una esquina a vender, que tampoco debía estar ahí, pero uno amablemente le podía decir, ‘señora, ¿sabe? puede vender en su casa porque esto es un espacio público’. No estamos en ese escenario”, inició.

Sobre la misma aseguró que en el 2025 existen “soldados”. En eso ingresó a la conversación, Sabas Chahuán, ex fiscal nacional quien mencionó que la ley no se aplica para los clientes, como en el caso de pedir la boleta. Sin embargo, Neme apuntó con que la única manera para que no existan ambulantes “es que les saquen la chu...”. Posteriormente, enfatizó que “nos merecemos esto”, además puso hincapié en que no se han concluido las reglas del uso de la fuerza, no se ha aprobado el uso de pistola taser (arma de electrochoque) y que el Metro debe ser infraestructura crítica.

“Todavía a nosotros, a nuestras autoridades, esas soluciones les causan dudas. ¡Nos merecemos esta mier...! No tengo nada más que decir", cerró. "Les quedan poquitos meses...aprovechen no mas"; "Mi Chile querido destruyéndose frente a los ojos de todos nosotros"; "Que terrible y tienen que cerrar la estación hasta que eso pase y la gente que paga y ocupa metro de buena manera es la afectada", comentaron algunos sobre lo ocurrido.

