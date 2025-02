Neme se lanza contra Joaquín Lavín por reciente apoyo a Cathy Barriga: "Le puede hacer nanai pero..."

Durante la jornada en el matinal Mucho Gusto José Antonio Neme se lanzó contra Joaquín Lavín padre quien recientemente compartió una reflexión en defensa de su nuera Cathy Barriga, quien se encuentra en prisión preventiva por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento publico. En concreto el político señaló que el caso era una "injusticia".

Cabe mencionar que, este lunes se realizará una nueva formalización en contra de Barriga en donde se revisará la medida cautelar de la exjefa comunal de Maipú. En la instancia su defensa pedirá que se le deja con arresto domiciliario y se examinaran nuevos delitos de malversación de caudales públicos reiterados y un ilícito de negociación incompatible

¿Qué le dijo Neme a Lavín?

“Digo esto como suegro y abuelo. No tiene sentido ni es justo que Cathy, después de haber cumplido un arresto domiciliario total de 10 meses, haya pasado ahora 90 días en la cárcel, sin que exista ninguna razón real para eso, mientras la ausencia de su madre agrava las condiciones de mi nieto Romeo” señaló el exalcalde de Las Condes en sus redes sociales.

“Que un exministro de Estado, que fue casi Presidente, aparezca haciendo esta defensa pública, y diga que la Fiscalía está ‘ensañada’, lo único que hace es dar una suerte de señal de desconfianza al Ministerio Público, pero brutal”, aclaró el periodista, que se tomó un minuto en vivo para referirse a la publicación de Lavín. “Porque no es cualquier suegro, es una persona que pudo haber sido Presidente”, recalcó.

Luego, sostuvo que el exjefe comunal que “quiere decir que hay una conducta emocional en el Ministerio Público. Él puede reunirse con ella, hacerle nanai y todo lo que quiera, pero a mí me parece que es una figura pública, ha profitado del mundo político y ha tenido ejercicio que ha tenido que ver con validar la estructura del Estado, resulta que cuando el Estado me persigue, a mí se dice ‘ah, no es confiable’”.

“A pocos nos interesa lo que piensa Joaquín Lavín suegro, eso es un tema personal de ella. Daña la reputación del Ministerio Público”, sentenció.

