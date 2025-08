“Debo decir que estoy feliz”: Así reaccionó Neme a imputación de jueza del Caso Sicario

Durante la jornada de este jueves se reveló que la jueza Irene Rodríguez, titular suspendida del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, estaría siendo investigada por el delito de prevaricación culposa. Y todo tras autorizar la liberación de un sicario imputado en el crimen del “Rey de Meiggs”. Frente a esta nueva información, el periodista y rostro principal de Mega, José Antonio Neme, demostró toda su felicidad en vivo.

“Debo decir que estoy feliz. No tiene que ver con la miseria ajena o que me ponga feliz cuando le pasa algo malo a alguien, pero ustedes deben saber que la mayoría de las veces yo tengo razón”, explicó durante la transmisión de Mucho Gusto.

¡Hasta recordó a la hija de la jueza!

“Cuando yo critiqué a la señora jueza Rodríguez, apareció su hija en pijama pidiendo clemencia por la señora y acusó una persecución de farándula... finalmente fue imputada por prevaricación”, sentenció el comunicador.

En ese sentido, Neme recordó unas recientes declaraciones de la jueza frente a un grupo de prensa que la abordó en la vía pública. En dicha instancia, la magistrada se mostró tajante y aseguró no aceptar “farándula”.

“Esto no es farándula, como dijo ella. Ojalá fuera farándula, pero yo le diría, si es que nos está viendo, que ojalá esto fuera parte de la farándula o lo pudiéramos tratar en Only Fama mañana, pero no es farándula, es algo muy serio”, apuntó. “Ojalá estuviera metida en un caso de farándula y no en esto que está metida”, aseveró Neme.