Neme arremetió con todo contra jueza suspendida por Caso Sicario: “Sigue creyendo que somos imbéciles”

Luego de ser apartada de su cargo, la magistrada Irene Rodríguez —cuya actuación ha sido puesta en duda por el error que permitió la liberación del sicario Alberto Carlos Mejía, principal sospechoso del asesinato del llamado “Rey de Meiggs”— rompió el silencio y ofreció declaraciones a los medios.

Frente a eso, le hizo una advertencia al grupo de periodistas (principalmente de matinales) que la abordó en la vía pública para conocer su opinión sobre la medida. “No acepto farándula”, lanzó de una.

En ese momento, respondió a la consulta sobre su comentada suspensión. “Estoy muy conforme, es una medida razonable. Me siento tranquila”, declaró la magistrada.

Fue ahí cuando se refirió a la firma del documento que tenía mal escrito el nombre del sicario y cuya corrección derivó en su liberación. “Yo no me di cuenta del error. Eso fue un error involuntario, a quién no le pasa”, intentó defenderse.

Tras extensos minutos de explicaciones, el panel del matinal Mucho Gusto puso bajo la lupa las palabras de la jueza. Para resumir todo, fue el ex fiscal nacional Sabás Chahuán quien tomó la palabra.

“Ella dice que firmó los tres oficios y que lo hizo el 9 de julio, y después dice que es un error que se haya enviado al día siguiente. Antes había dicho que había firmado una sola resolución”, explicó el otrora persecutor.

La respuesta de Neme

En ese momento, el periodista José Antonio Neme se descargó con todo y dijo no entender nada: “Con todo el cariño del mundo, pero yo hace rato que me cambié (el canal) a la chancha Peppa. No le entiendo nada”.

“Yo asumo mi falta de intelecto, traté de seguirla, pero me perdí cuando ella dice ‘la farándula, la farándula, yo no quiero que hagan farándula’, ahí me perdí”, expresó el rostro de Mega.

“De todas estas chambonadas, que no le entendí ni una cosa, hay algo que dice que me parece que es fundamental: ella reitera que se firma una libertad para corregir un error y sigue creyendo que todos somos unos imbéciles”, disparó el comunicador.

“Yo no puedo creer y quiero que me lo expliquen. Porque a un señor se le pasó una letra haya que dejar administrativamente a alguien en libertad... ¡Es absurdo lo que está diciendo esta mujer! La explicación que da, si es real, me parece que es de la prehistoria”, cerró Neme.