“¿Están dementes?”: Neme protagoniza tenso round con Claudio Orrego donde cuestionó inacción del gobierno

Este año 2025 apenas estaba comenzando cuando, desde el gobierno, se desplegó una propuesta que pretendía implementar un dispositivo para reforzar el arsenal de armamento de Carabineros. Respecto a ese tema, el periodista José Antonio Neme protagonizó un tenso momento en vivo.

Cabe recordar, que los Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Temporal (D.E.I.T.), popularmente conocidos como pistolas taser, corresponden a una de las marcas más reconocidas de este tipo de implementos. Se trata de un arma de carácter no letal que funciona a través del disparo de dardos que transmiten una descarga eléctrica capaz de paralizar momentáneamente a una persona.

Aunque la intención inicial del gobierno era poner en marcha el plan piloto en marzo, enfocado en situaciones de violencia intrafamiliar (VIF), su aplicación se fue postergando una y otra vez. Finalmente, ahora comienza a concretarse.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

El lunes 18 de agosto ingresó a la Subsecretaría de Seguridad Pública un oficio en el que se pedía la autorización para el uso de estas armas. La respuesta llegó rápidamente: el viernes de esa misma semana se dio luz verde a la solicitud, habilitando a Carabineros para implementar de manera oficial los dispositivos electrónicos de inmovilización temporal.

Tensión en vivo

Tras conocerse la noticia, el periodista José Antonio Neme reaccionó al tema durante la emisión de Mucho Gusto. “Hay algunos candidatos que dicen que el Congreso a veces es un problema, y sí, a veces es un problema. A veces es una traba. A veces las cosas salen a pesar del Congreso”, criticó.

Por su parte, el gobernador Claudio Orrego, quien hablaba sobre el tema en el matinal de Mega, no se quedó callado frente a las declaraciones del entrevistador. “Este es un problema de falta de voluntad política, no de leyes, tampoco es un tema de falta de capacitación”, aclaró.

“Ahora, ¿quién podría no tener voluntad política para una cosa de este tipo? Por favor, deme nombres”, cuestionó Neme. “Nosotros esto lo hablamos hace más de un año, se dijo que en marzo partía un plan piloto, y hoy, recién en agosto, se está diciendo que se autoriza. Recién ahora se permite la licitación, entonces no vamos a tener piloto hasta el próximo año”, le contestó Orrego.

“Ya, pero falta de voluntad de quién”, insistió el comunicador. “Esto en su momento correspondía al ministerio del Interior y hoy al nuevo ministerio de Seguridad Pública que por lo menos dio este paso, pero yo pediría que le pongamos acelerador”, quiso explicar el gobernador.

Evidentemente indignado, José Antonio lanzó: “¿Están dementes? Hay cosas que no se entienden. ¿Para qué es el plan piloto? Yo entiendo si fuese una innovación planetaria y no la ha usado nadie en el mundo, pero esto es más viejo que el hilo negro. ¿Qué van a pilotear?”.

“No me pregunte a mí, yo llevo tres años exigiéndole al gobierno que las implemente. Se nos acusó de estar en contra de los DD.HH., pero yo creo que los DD.HH. del delincuente se protegen mejor con esta arma”, se excusó Claudio Orrego.

“Yo le voy a decir una cosa, señor Orrego. Cuando ocurren este tipo de cosas y caemos en estas discusiones que hemos tenido hasta el cansancio, son de un insensatez tan grande que yo estoy sólo participando de esta conversación porque a mí me pagan para eso. Si no me pagaran, no participaría, porque creo que ya es una estupidez. Tengo mil hueás más importantes que hablar de las taser que ya están absolutamente zanjadas en la mayoría de los países”, cerró Neme con palpable molestia.