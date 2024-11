Neme incomoda a Claudio Orrego con pregunta en vivo: "¿Quién diablo es usted?"

Durante la jornada en el matinal Mucho Gusto, José Antonio Neme se contactó en vivo con el electo gobernador de la Región Metropolitana Claudio Orrego para conversar sobre sus proyecciones en el rol y las medidas que tomará en cuanto a la delincuencia. Así mismo el comunicador apuntó a un gran error que cometió el otro postulante al cargo Francisco Orrego.

Cabe señalar que Claudio, quien es independiente, obtuvo el 54,51% de los votos, mientras que su contenedor de Chile Vamos sacó el 45,49% de los sufragios perdiendo las elecciones. “Hicimos una campaña tremenda. Hicimos una campaña linda. Hicimos una campaña propositiva. Hicimos una campaña llena de esperanza. Y el día de hoy yo estoy con esta sonrisa en la cara porque he recibido ese cariño de la gente en cada uno de los recorridos por las 52 comunas de la región metropolitana" comentó tras perder las elecciones Pancho.

¿Qué le preguntó Neme a Claudio Orrego que lo incomodó?

Neme partió diciendo en el matinal que “a mí me encanta la pelea y todo, pero yo no soy político, no tengo ánimo a presentarme a nada. Yo creo que ahí se equivocó Francisco Orrego”. “Chile es un país bastante gris, no somos Argentina, entonces la sociedad chilena es moderada, es un poquito té con leche, es un poquito ni de aquí ni de allá” agregó sobre la misma.

Por otro lado comentó que e “a mí me gusta la confrontación y tengo la piel bastante dura, pero yo no me presentaría a nada, porque no me interesa. Cuando uno está en una posición de elección popular, tiene que ajustarse al pueblo que pretende gobernar, y eso yo creo que a Francisco Orrego le pasó la cuenta. Una cosa es estar sentado en un programa de televisión y disparar para todas partes, y otra es presentarse a una elección. Hay que pensarlo bien” dijo.

Finalemte le preguntó al reelecto gobernador. “Yo quiero preguntarle, don Claudio, quién diablo es usted. Usted era un democratacristiano de tomo y lomo, fue precandidato presidencial, después gobernador, después dejó la DC. Yo entiendo que usted aspira a gobernar a todos, pero me imagino que desde un domicilio político. ¿Es una especie de pastor que abraza a todos? Quiero saber quién es Claudio Orrego” lanzó.

A lo que Claudio contestó. “Uno puede ser firme en las convicciones sin insultar a nadie. Ahora, sobre mi domicilio, es el de siempre: soy una persona de centro-izquierda que cree en la democracia y la justicia" cerró.

