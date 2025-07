Mosa ratifica a Jorge Almirón en Colo Colo y le deja brutal palo a la U: "Nos iban a meter seis..."

Colo Colo cayó por 2-1 ante Universidad de Chile y puso fin a un primer semestre para el olvido, pero pese al resultado de este Superclásico 197, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, ratificó la continuidad de Jorge Almirón como entrenador del Cacique e incluso le envió un categórico recado a la U.

"Después del partido con Católica, les dije que pasara lo que pasara hoy Jorge iba a seguir siendo el técnico de Colo Colo. Hemos hecho un compromiso desde esa conferencia de prensa, nosotros le hemos dado una vuelta a la página, estamos todos compenetrados en sacar al equipo adelante y levantar la copa", afirmó en zona mixta.

Además, se mostró confiado para el resto de la temporada: "El año pasado me parece que terminamos, no sé, con 25 puntos, 26, por ahí. Hoy día estamos en 21, quedan 45 puntos por disputarse, nada está dicho. Así que nada, hay una segunda rueda que esperamos enfrentarla de la misma manera que lo enfrentamos hoy día".

"Hay que quedarse con la actitud que mostró el equipo, la pachorra que mostró el equipo, la calidad. Anterior a este partido se decía que nos iban a pasar por encima, que nos iban a meter cuatro (goles), que nos iban a meter seis... La verdad de las cosas es que eso está bastante lejos de lo que ocurrió hoy día", lanzó hilarante.

Y para finalizar, Aníbal Mosa repasó una vez más a Universidad de Chile, asegurando que al menos en el Estadio Monumental no están enfocados en un encuentro, sino en el título: "Aquí lo importante no son ganar partidos, lo importante son ganar campeonatos. Colo Colo es especialista en ganar campeonatos, no partidos".

