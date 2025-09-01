¡Habló el mandamás! Aníbal Mosa se refiere a la muerte del hincha de Colo Colo en el Superclásico

Este fin de semana, se vivió el Superclásico 198 entre Colo Colo y Universidad de Chile en el estadio monumental, donde ambos equipos venían en dos veredas completamente distintas, ya que los azules están en los primeros puestos de la tabla de posiciones, mientras que los albos están batallando para entrar a los puestos de copas internacionales.

El inicio del partido fue bastante trabado en mediocampo, donde no hubo muchas oportunidades para ambos equipos, pero todo cambió en el minuto 31', cuando Franco Calderón recibió una roja directa tras una dura entrada, dejando así al romántico viajero con un jugador menos, lo que le permitió al cacique aprovechar los espacios para atacar mucho más.

Ya en la segunda mitad y con un jugador de más en cancha, Colo Colo se fue con todo en dirección al arco de los azules, donde tras algunos disparos que impactaron contra los postes de Cristopher Toselli, Vicente Pizarro abrió el marcador para los locales al minuto 81', resultado que además les daría la victoria tras varios encuentros sin sumar de a tres puntos.

Después de varias semanas de sufrimiento y sin poder sumar un triunfo de manera consecutiva, Colo Colo finalmente pudo conseguir una victoria y nada más y nada menos que ante su máximo rival en una nueva versión del Superclásico. Con esta importante victoria, el cacique se metió a sólo un punto de los puestos de copas internacionales.

Pero además de la alegría de la victoria, lamentablemente el día de ayer se vivió el duro fallecimiento de un hincha albo, quien cayó desde una gran altura al intentar pasare de una tribuna a otra en el estadio monumental. Tras este hecho, Aníbal Mosa señaló que, "nosotros lo que hicimos fue acatar la decisión que tomó Carabineros, los techos no son para subirse y para ver un partido de fútbol. Se tomó la decisión de seguir con el partido, porque evacuar a 40 mil personas iba a ser muy peligroso".