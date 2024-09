"Milf de Chile" la rompe en plataforma con contenido para adultos: revela a sus principales seguidores

A través de una entrevista con Julio César Rodríguez para el canal de YouTube de Arsmate, página con contenido para adultos similar a OnlyFans, el periodista entrevistó a Marcia Goo la "Milf chilena" que la rompe en la plataforma. En la instancia la mujer aseguró que nunca pensó que llegaría a ser "tan famosa" con esta actividad.

“Nunca pensé que iba a ser tan famosa, me saludan en la calle, me siguen, me piden autógrafos. Trato de mantenerme sencilla y si me ven en la calle me van a ver como soy yo, como cualquier persona” señaló. Además la mujer confesó que venía de una familia bastante conservadora y que sus seguidores eran principalmente jovenes con la fantasía de estar con alguien mayor.

El éxito de Milf Chile en plataforma para adultos

La mujer de 50 años declaró al comunicador que “voy a enterar los tres años en Arsmate. Para mí ha significado muchas cosas, me ha hecho conocida... bueno, ese es mi sueño, llegar alguna vez a la televisión, ser panelista o notera, no sé” dijo agregando que se reencontró con su sensualidad al ser parte de la plataforma.

“Me ha servido en el sentido de que me reencontré con mi sensualidad. Yo vengo de una familia conservadora, entonces esto no existía. Antes me daba vergüenza y ahora me pudo mostrar ante toda la gente” agregó. “Yo empecé suavecito y después los suscriptores quiere más, un poquito más nopor. Y empecé a mostrar esa faceta, más íntima, y me ha ido súper bien. A mis seguidores les encanta ver a MarciaGoo en todas las facetas” detalló.

Finalmente sobre sus seguidores aseguró que “mis seguidores son chicos, como el típico sueño del joven de estar con una mujer adulta. Hay muchos que no tienen llegada a mujeres, no tienen pareja, entonces al verme a mí son felices y realizan sus sueños. Estar realizando un sueño también me ayuda a mí, porque estoy haciendo feliz a otra persona” cerró.

