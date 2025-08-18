“El respeto a la ley no es opcional”: La particular razón por la que MEO emplazó a Parisi

Franco Parisi y MEO

Por: Catalina Martínez

El domingo, Franco Parisi hizo un particular llamado a sus adherentes a acompañarlo este lunes 18 de agosto al Servicio Electoral para oficializar su candidatura. No obstante, su llamado fue respondido con un emplazamiento por parte de uno de sus rivales políticos.

“Se viene un momento histórico! Mañana a las 11:00 de la mañana, afuera del SERVEL, se inscribirán todas las candidaturas que marcarán el futuro de Chile”, invitó el candidato a través de su cuenta de Instagram

Están todos cordialmente invitados a acompañarnos en este gran paso, donde juntos seguiremos construyendo el proyecto ciudadano que el país necesita”, expresó el líder del PDG.

MEO no estaba contento 

Tras el llamado de Parisi, Marco Enríquez-Ominami no tardó en utilizar sus redes sociales para cuestionarlo, acusando que estaría incurriendo en una ilegalidad al convocar a personas sin contar con la autorización correspondiente.

“Parisi llamó a sus seguidores a ir al Servel sin permiso, infringiendo la ley. Un candidato a La Moneda no puede promover desorden ni ilegalidad. En democracia, el respeto a la ley no es opcional”, reclamó el candidato independiente.

Mediante un comunicado, el candidato presidencial manifestó su rechazo a la convocatoria de Franco Parisi, recordando que tanto individuos como organizaciones están obligados a cumplir con la normativa electoral vigente.

MEO, amparándose en la normativa que sanciona como delito cualquier acción que altere el orden público, exigió al economista que retire el llamado a sus adherentes para que lo acompañen en el proceso de inscripción.

“En caso contrario, deberá asumir personalmente las consecuencias legales de sus actos y de cualquier alteración del orden público derivada de su convocatoria irregular”, alegó Enríquez-Ominami. 

Al mismo tiempo, informó que pronto formalizará su postulación a La Moneda, subrayando que su intención no es reunir multitudes en el proceso. “Este lunes, nosotros estaremos en el Servel de forma masiva, pacífica y con autorización. En democracia, el respeto a la ley no es opcional”, señaló MEO.

