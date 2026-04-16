¡SIGUE ENCENDIDO! Matías Soto continúa avanzando en el Challenger 75 de Santa Cruz
Por: Gonzalo Zamora
Uno que ha logrado retomar el buen camino esta temporada es el tenista nacional Matías Soto, esto ya que no había tenido un buen inicio de año, lo que provocó una caída en su ránking ATP, pero en las últimas semanas a logrado recuperarse y volver al lugar donde estaba al finalizar el año pasado.
La semana pasada por ejemplo no fue de las mejores, ya que cayó en los octavos de final del Challenger de Ciudad de México ante el tenista italiano Stefano Napolitano, lo que no le permitió sumar muchos puntos ATP.
Actualmente, Matías Soto se encuentra disputando el Challenger 75 de Santa Cruz donde en la primera ronda superó al tenista argentino Mariano Kestelboim (624) por parciales de 7-5/6-1, clasificando así a los octavos de final del torneo.
El día de ayer, Matías Soto (304) enfrentó los octavos de final del Challenger 75 de Santa Cruz, enfrentándose al buen tenista argentino Guido Justo (261), a quién venció en casi una hora y media de encuentro por parciales de 6-2/6-3.
Volvió al Top 300
Gracias a esta buena victoria en Bolivia, el tenista nacional logró regresar al puesto 300° del ránking ATP y de paso clasificó a los cuartos de final del torneo, donde ahora se medirá ante el tenista peruano Gonzalo Bueno (187) el día de hoy desde aproximadamente las 19:00 horas.
