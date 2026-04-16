¡Van por el cupo al Mundial! Dónde y a qué hora ver a La Roja sub-17 ante Bolivia

Por: Gonzalo Zamora

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Actualmente La Roja sub-17 está participando del Sudamericano de la categoría, el cuál se está disputando en Paraguay, donde las selecciones buscan la clasificación al Mundial de la categoría que se disputará en Qatar.

Tras la finalización de la fase de grupos, la selección chilena quedó en el cuarto puesto del Grupo A, donde además se encontraban Ecuador, Colombia, Uruguay y la anfitriona Paraguay. Con este resultado, ahora el combinado nacional deberá enfrentar un duelo de playoff ante el tercero del Grupo B para buscar un cupo al Mundial de la categoría.

Si bien La Roja sub-17 aún tiene opciones para clasificar al Mundial de la categoría, hay muchas cosas que el equipo debe mejorar, por ejemplo en el ataque, donde se han generado buenas oportunidades de gol, pero tienen problemas al momento de finiquitar la jugada.

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Finalmente, el duelo de La Roja ante Bolivia para buscar un cupo en el Mundial sub-17 de Qatar se disputará el día de hoy debido a las condiciones climáticas que se están presentando en Paraguay con intensas lluvias.

Dónde y a qué hora ver el encuentro

El partido decisivo se disputará desde las 19:00 horas en suelo paraguayo y podrá ser visto a través de las señales de T13 y DSports. Cabe recordar que en caso que la selección chilena pierda el duelo de hoy, aún podría ir al Mundial si vence al perdedor de la otra llave por los playoffs.

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