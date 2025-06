Martín de los Santos envía amenazantes audios desde Brasil: pide que conocido periodista lo entreviste

Durante la jornada Martín de los Santos Lehmann, prófugo por lesiones graves en contra de Guillermo Oyarzún, envió amenazantes audios sobre su situación actual e incluso realizó insólitas peticiones. Cabe señalar que el hombre de 32 años es perseguido tras propinarle una brutal golpiza a un conserje de 70 años en la comuna de Vitacura.

El joven que debería estar en prisión preventiva, ha mantenido contacto con un influencer a quien le dio una entrevista antes de ser reformalizado. Se trata de Pablo Roa quien ha tenido conversación con De los Santos por chat, sin embargo en el matinal Contigo en la Mañana se destapó que ahora el imputado estaría molesto con él.

¿Qué dijo de los Santos en los audios que envió?

En el matinal el periodista Sergio Jara señaló que Martín “está enojado con el influencer. Responde a los llamados y escritos que le enviamos y dice que el influencer lo dejó muy mal, que él está mal también y que la justicia chilena lo está censurando, que le están exigiendo volver a Chile”. De paso, el comunicador dio a conocer que el “empresario” ya cuenta con una nueva pareja de abogados.

También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

En el registro que se reprodujo en el matinal, el acusado expuso el siguiente descargo: “Estoy bien afectado porque me acaban de informar que no puedo patrocinar a mis nuevos abogados, porque el sistema lo bloqueó para que yo no pueda tener defensa”. “Necesito un abogado privado urgente, el que quiera que se comunique conmigo a través de WhatsApp”, rogó en los registros que había enviado a primera hora, antes de conseguir a sus nuevos defensores.

En contacto con el mismo programa, Pablo Roa (el influencer que entrevistó a Martín y que mantiene un diálogo con el imputado), confirmó este viernes que De los Santos quiere dar una nueva entrevista, pero con una condición: será con él o con Tomás Mosciatti. Nadie más.

“Hola, quiero dejar constancia de que se me está impidiendo ejercer mi derecho a defensa efectiva al no permitirme patrocinar a mi abogado de manera telemática. Por mi contexto actual, que incluye medidas cautelares vigentes y limitaciones logísticas reales, he solicitado expresamente que se autorice el patrocinio remoto, tal como permite la ley, y no se me ha dado respuesta clara”, manifestó a La Tercera. “Esta situación vulnera mi derecho al debido proceso y a una defensa adecuada, y queda registrado que no se me está permitiendo ejercer mi defensa con los medios disponibles. Solicito que se tome nota de esta situación y se garantice mi derecho a formalizar el patrocinio de forma telemática, como corresponde”, agregó.

Te puede interesar: Revelan detalles de encuentro sexual en municipalidad de Vitacura: "Comenzaron el acto..."