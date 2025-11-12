Hasta con la '7': Marcelo Pablo Barticciotto detalla la posible llegada de su hijo Bruno a Colo Colo

Se viene un nuevo mercado de fichajes en el fútbol chileno y el nombre de Bruno Barticciotto nuevamente suena como posible refuerzo para potenciar el ataque de Colo Colo. En ese sentido, fue su propio padre, Marcelo Pablo, quien reveló jugosos detalles de la situación de su hijo.

El '7 del Pueblo' es voz autorizada para hablar del Cacique y, obviamente, tiene información privilegiada cuando se trata de su hijo. Es por eso que ahora incluso entregó la fórmula para que los albos se queden de una vez por todas con los servicios de Bruno.

Marcelo Barticciotto detalla la llegada de su hijo a Colo Colo

"Todavía no se sabe si Santos Laguna lo va a comprar, si lo compra va a ser difícil que lo deje ir. Si no lo compra, él tiene que volver del préstamo a Talleres, donde tiene contrato hasta 2027, y ahí él debería negociar con Talleres si lo va a dejar y tener en cuenta", dijo el ídolo albo en Cooperativa Deportes.

Marcelo Pablo detalla la posible llegada de su hijo al Estadio Monumental.

El ídolo quiere ver a su hijo en Macul

En cuanto a su deseo personal, Marcelo Pablo afirmó que "tienen que conversarlo con él, es una decisión muy personal. A mí me encantaría que venga pero es una decisión de él". Es más, bromeando sobre la camiseta '7' que usa Francisco Marchant, en todo de broma dijo que "el año que viene se la puede robar".

Así las cosas, en el Cacique están todos ilusionados con una posible llegada de Bruno al Estadio Monumental. Recordar que los albos han buscado al delantero en otras ocasiones, pero no han logrado concretar con éxito el traspaso.

