Padre de niño con Duchenne anuncia venta de contenido en Arsmate: no logró la meta con caminata

Fernando Jara de 25 años se volvió popular en redes sociales tras iniciar una caminata desde el norte de Chile para reunir 3.500 millones para comprar el medicamento que su hijo con distrofia muscular de Duchenne necesita para mejorar su calidad de vida. Sin embrago, tras iniciar la campaña y caminar más de 200 días por el desierto logró recaudar $900 millones lo cual no le alcanzó para comprar el medicamento.

Debido a lo anterior el hombre anunció que se abrirá una cuenta en Arsmate con el fin de conseguir el dinero necesario para tratar a su hijo Dante. Recordemos que Fernando inició esta campaña luego de que Camila Gómez, quien también tiene un hijo con esta enfermedad, iniciara una exitosa caminata desde Chiloé.

Padre desesperado se une a Arsmate

“La plataforma me ayuda a llegar a más personas y a vender, todo para juntar el dinero lo más rápido posible por mi hijo” comentó cargando que “antes del diagnóstico, llevaba una vida normal, comprando y vendiendo vehículos, pero cuando un médico te dice que tu hijo necesita 3.500 millones, tu vida y tus prioridades cambian completamente. No me importan las opiniones de otros; lo que más me importa es ver bien a Dante”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Bajo esta misma línea aseguró que “recibí un respaldo increíble desde el primer día. Muchos me escribieron mensajes como ‘Feña, dale nomás, por un hijo se hace todo’. Aunque algunas personas cuestionaron mi decisión, esos comentarios no me afectan. Mi único enfoque es Dante; vergüenza debería dar hacer algo malo, no luchar por tu hijo. Por un hijo se hace todo” dijo.

La decisión del joven padre generó reacciones en redes sociales. "Llegaran ala meta con fe y esperanza y todos apoyando con un granito de arena"; "Maravillosa noticia mucho éxito"; "Mucho éxito y que lleguen pronto a la meta, bendiciones a todos en especial al pequeño"; "Excelente" fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Te puede interesar: Los memes que deja la prisión preventiva a Cathy Barriga: Luis Slimming lidera tallas