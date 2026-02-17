“Quiero dar un giro en todo esto”: Cómo la mamá de Tomás Bravo busca transformar la tragedia en cambio tras 5 años

Cómo la mamá de Tomás Bravo busca transformar la tragedia en cambio tras 5 años

Por: Catalina Martínez

Hace cinco años, el 17 de febrero de 2021, en la Región del Biobío, desapareció Tomás Bravo de tan solo 3 años. El rastro del pequeño se perdió por completo en Caripilun, una zona rural de Arauco, y su caso conmocionó a todo Chile. 

La esperanza se fue apagando con el paso de los días. Cuando la búsqueda ya era tema país, llegó la noticia más dura: el cuerpo de Tomasito había sido encontrado sin vida. Desde entonces, el enigma no hizo más que crecer. 

Jorge Escobar, tío abuelo del niño y el último que vio con vida al pequeño, fue apuntado como primer y único imputado del crimen. Según su testimonio, se apartó unos minutos para atender animales cerro abajo en una quebrada del predio Las Lomas de Caripilun. Cuando volvió, Tomás ya no estaba. Las sospechas cayeron sobre él de inmediato, pero con el correr de los meses y las diligencias, la justicia lo absolvió.

Mamá de Tomás Bravo alza la voz

Ahora, tras cinco años de la tragedia que se llevó a su hijo, Estefania Gutiérrez, alzó la voz y, en entrevista con La Cuarta, repasó los momentos y los nombres que marcaron la búsqueda de Tomás. Entre ellos, uno sigue generando ruido: la médium que, desde el primer día, se instaló en la historia y nunca salió de ella.

“Carolina. Así se llama la médium. Al principio ella era una persona más que ayudaba a buscar al Tomi. Le abrimos la puerta de la casa, pero de un día para otro, desaparece. Después, por medio de mi abogado, me entero que había una declaración en secreto y que ella era testigo clave del abogado del papá de mi hijo”, rememoró la madre. 

Al respecto, señaló que “yo quería leer la declaración, porque me parecía ilógico que hubiera una declaración en secreto, siendo yo la mamá. Mucho tiempo después me encontré la declaración y logro ver la declaración que ella dio”.

Denunció mentiras de la médium

Para Estefanía, no hay matices: todo lo que dijo la mujer fue mentira. Lo recuerda con un episodio que aún le molesta, el día en que apareció un mapa que había dibujado el tío abuelo y se desató una nueva controversia dentro del caso. “Ella está mintiendo, porque el mapa lo pidió Carolina con un rescatista. Le insistió a mi tío que le hiciera ese mapa, porque ella quería salir a buscar a Tomi”, reveló. 

“Ella insiste en que se haga y luego miente en la declaración diciendo que mi tío lo hizo con la intención de que todos nos quedáramos con una sola versión. Ahí yo entendí que es una persona muy malintencionada”, relató. 

Sumado a eso, teorizó que la Fiscalía estaría brindándole algún tipo de “protección”. “Cuando fue el juicio oral por abandono con resultado de muerte (contra Jorge Escobar), a Carolina no la llamaron, no se presentó. Eso me llamó la atención; si era tan importante para ellos (Fiscalía), por qué no se hizo presente”, cuestionó la madre.

“A Carolina la llaman por videollamada, es la única testigo que se presenta de esa forma. Además, ella me sigue desde una cuenta incógnita y empezó a llamar a la Fiscalía para que me llamara a mí y no hablara más de ella”, contó al citado medio.

Busca transformar el dolor en justicia 

Por otro lado, el Diario Pop le consultó a la joven cómo está sobrellevando su presente y cuáles son sus proyecciones a futuro. “Siempre mi foco principal va a ser la justicia por mi hijo, pero sí han cambiado muchas cosas durante estos cinco años. Al principio, uno está en el dolor y no sabe cómo enfrentar las cosas. Hoy he madurado, estoy más fuerte”, expresó.

Además, destacó que “me he dedicado a trabajar y también tengo planes de estudio. También me he estado enfocando en un proyecto de ley con el nombre de mi hijo para cambiar el sistema, porque no quiero quedarme sólo en la lucha o el dolor, quiero dar un giro en todo esto”.

“Quiero crecer como persona, quiero ayudarme, ayudar a mi hijo y ayudar a otras personas. Quiero hacerlo en memoria del Tomás; todo lo que voy a hacer en mi vida, va a ser de la mano de él”, dijo con total convicción la madre del pequeño Tomás Bravo. 

