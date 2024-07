¡En pleno programa! Mamá de Franco Vargas se descarga y recibe llamado del presidente Boric

En pleno programa La Voz de los que Sobran, la madre de Franco Vargas, Romy Vargas recibió el llamado del presidente Gabriel Boric. En la instancia, la mujer se estaba refiriendo al tenso momento que vivió con el diputado Johannes Kaiser a quien acusó de relacionar a su fallecido hijo con el consumo de drogas en la comisión de investigación por la muerte del exconscripto en Putre.

Recordemos que, Franco Vargas falleció en una marcha en condiciones climáticas extremas mientras realizaba el Servicio Militar. Situación que ha dejado varias interregonates abiertas y en donde testigos acusan abuso de poder de los militares al mando del entrenamiento. Sobre su decisión de abandonar la comisión de diputados Vargas señaló que ”se me revictimizó y colapsé. Yo ya había denunciado que, en el regimiento, andaban divulgando que a todos los chicos de baja, además de Franco, les pasó esto por abstinencia de droga”.

Romy Vargas recibe llamado de Boric en medio de descargos

“Yo ya había dicho que iba a denunciar o encarar a cualquier persona que viniera con ese rumor” complementó en el medio mencionado. Sobre la misma, la mujer denunció que “esta comisión se creó porque yo denuncié que, a mí, el Ejército nunca me dio una explicación, entonces se creó esta comisión para que, por lo menos, me dieran la cara y una explicación”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Posteriormente expuso. “Hasta hoy no me han dado nombres ni me han dicho en qué lugar murió mi hijo. De hecho, me han llegado denuncias anónimas por parte de militares que trabajan y tienen sentido común, informándome que no habían implementos de auxilio” dijo. “Hay testigos, quienes dicen que no lo ayudaron y lo dejaron tiradito ahí a mi bebé, o sino habría estado vivo. Entonces, lo único que logré tener a la mano...” alcanzó a decir cuando mencionó que debía cortar porque la estaba llamando el presidente.

Tras la llamada se volvió a unir al programa conducido por Ale Valle y contó lo que le dijo Boric. “Me dijo que me quede tranquila, que me apoyaba mucho de estos tipos descriteriados que vienen a ofender la memoria de mi hijo (...) quería saber cómo estaba, si estaba bien, porque había visto la comisión y que me apoyaba al 100%, porque siempre iba a haber gente descriteriada como Kaiser” expuso.

Te puede interesar: Mamá de Tomás Bravo revela nueva inédita línea investigativa: "es algo que no ha salido en TV"