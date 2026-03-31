Tras fatal pelea vial: Imponen prisión preventiva a sujeto acusado por muerte de Camila Ponce

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Por: Catalina Martínez

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El 24 de marzo, bajo el contexto de una discusión vial, la vida de Camila Ponce, de 21 años, terminó abruptamente. Hoy, el Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó prisión preventiva para el hombre sindicado como responsable del crimen.

Recordemos que, según los antecedentes, la joven fue golpeada y atropellada en medio del conflicto. Ante eso, de acuerdo a lo informado por ADN Radio, el Ministerio Público imputó al sujeto como autor del homicidio y por no haber avisado a las autoridades de lo ocurrido

Asimismo, durante la audiencia de formalización, el tribunal determinó que la libertad del acusado representa un peligro para la seguridad, determinando así la prisión preventiva. Sumado a eso, se estableció un plazo de 180 días para la investigación del caso. 

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Tras el brutal episodio en el que falleció Camila Ponce, Y.A.V.V. —iniciales con las que se identificó al individuo— fue detenido en un presunto intento de huida del país en el Complejo Fronterizo Colchane, región de Tarapacá, durante el 29 de marzo

Luego de su detención, según detalló el citado medio, se constató que el prontuario del acusado no estaba del todo limpio: Además de detenciones por receptación, tenía órdenes pendientes por delitos como robo con violencia, falsificación de licencia de conducir, tráfico en pequeñas cantidades y hurto simple. Cabe destacar, que dichos antecedentes contribuyeron a que fuera enviado tras las rejas. 

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