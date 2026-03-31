¿Para calmar las aguas? La medida de Reinaldo Sánchez para hacer las pases con campeones

Por: Gonzalo Zamora

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Santiago Wanderers continúa celebrando el histórico campeonato de la Copa Libertadores sub-20 obtenido por su cantera, quienes le ganaron en la final al poderoso Flamengo a través de los lanzamientos penales, todo esto luego de empatar el encuentro en el minuto 89' de partido.

Este enorme hito generó una gran fiesta en toda la ciudad de Valparaíso, quienes se identifican completamente con el cuadro caturro e incluso a través de una pantalla gigante en la Plaza Italia siguieron la gran final, seguido de la respectiva celebración.

Luego de conquistar la Copa Libertadores sub-20, los distintos jóvenes jugadores de Santiago Wanderers ya están en la mira de distintos equipos, pero por el momento el club los blindó con contratos para que no se vayan de inmediatoo del puerto.

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Pese a la enorme alegría que significó en Santiago Wanderers el conquistar la Copa Libertadores sub-20, los días posteriores se vieron envueltos en distintas polémicas protagonizadas por su propia dirigencia, en especial el presidente Reinaldo Sánchez.

¿Busca ponerse en la buena?

Pero para dejar estos momentos de tensión en el pasado, la dirigencia tomó la decisión de aumentar el sueldo a los canteranos que tienen contrato actual con la institución, a modo de premio por su histórico logro. De esta forma, serán 14 los jugadores que ahora recibirán una mayor remuneración a final de cada mes en el cuadro caturro.

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