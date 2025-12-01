¡Acusa negligencia de Gendarmería! La millonaria suma por la que madre de reo decapitado demandó al Estado

A fines del año pasado se reveló un impactante caso en la cárcel Bío Bío de Concepción, donde un reo asesinó brutalmente a otro y llegó incluso a decapitarlo.

Recientemente, se reveló que la madre de la víctima, Vincent González Aguirre, decidió demandar al Estado. Asegura que Gendarmería incurrió en negligencia al encarcelar a su hijo, considerado de baja peligrosidad, con un reo altamente peligroso, y por no supervisar la presencia de armas blancas dentro de la celda.

"La principal obligación de Gendarmería es atender y custodiar a las personas privadas de libertad. Esto no se cumplió", afirmó el abogado de la demandante, Andrés Durán, de acuerdo a lo consignado por Radio Bío Bío.

Según agregó el medio, la demanda por indemnización está siendo notificada al Consejo de Defensa del Estado. En ella, la madre del reo fallecido pide una reparación económica que alcanza los 280 millones de pesos.

El brutal episodio

Fue el 9 de diciembre de 2024, en la celda 21 del módulo 42 del penal Bío Bío, cuando gendarmes encontraron muerto a Vincent González Aguirre. Según los antecedentes, fue decapitado por su compañero de celda, Diego Valdés San Martín, quien empleó armas blancas artesanales.

Solo hace dos semanas, Valdés fue formalizado por la Fiscalía por homicidio calificado. El imputado, de 42 años, actualmente está cumpliendo una pena impuesta en 2022 por otro homicidio.