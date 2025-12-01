¡Acusa negligencia de Gendarmería! La millonaria suma por la que madre de reo decapitado demandó al Estado

La millonaria suma por la que madre de reo decapitado demandó al Estado

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

¡No seguiría! Confirman que cuestionado jugador de Colo Colo sería el primer cortado
¿Provocarían tensión con Perú y Bolivia? Excancilleres advierten consecuencias del plan migratorio de Kast

¿Provocarían tensión con Perú y Bolivia? Excancilleres advierten consecuencias del plan migratorio de Kast

¿Habrá que investigar? Acusan a Lucas Paquetá por apuestas tras increíble expulsión
“Ni una Krishna Más”: Cristal Aguilera se embarca en nuevo proyecto para encontrar mujeres desaparecidas

“Ni una Krishna Más”: Cristal Aguilera se embarca en nuevo proyecto para encontrar mujeres desaparecidas

¡SUFREN LOS CHARRÚAS! La FIFA desmiente uno de los grandes orgullos de Uruguay
Alcalde de Arica descarta crisis humanitaria y apunta contra rol de los medios

¡Mostró todo en video! Alcalde de Arica descarta crisis humanitaria y apunta contra rol de los medios
Universidad de Chile vende por millonaria cifra a su delantero más criticado del equipo

¡Aún no lo renuevan! Delantero de Universidad de Chile es seguido desde Argentina

¡ES OFICIAL! Gustavo Álvarez dejará de ser el director técnico de Universidad de Chile
Descenso de Unión Española despierta tensión entre La Moneda y su delegado

¡Tras polémico video! Descenso de Unión Española despierta tensión entre La Moneda y su delegado

¡Con calculadora en mano! Los escenarios que necesita Colo Colo para clasificar a Copa Sudamericana

A fines del año pasado se reveló un impactante caso en la cárcel Bío Bío de Concepción, donde un reo asesinó brutalmente a otro y llegó incluso a decapitarlo.

Recientemente, se reveló que la madre de la víctima, Vincent González Aguirre, decidió demandar al Estado. Asegura que Gendarmería incurrió en negligencia al encarcelar a su hijo, considerado de baja peligrosidad, con un reo altamente peligroso, y por no supervisar la presencia de armas blancas dentro de la celda.

"La principal obligación de Gendarmería es atender y custodiar a las personas privadas de libertad. Esto no se cumplió", afirmó el abogado de la demandante, Andrés Durán, de acuerdo a lo consignado por Radio Bío Bío.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

Según agregó el medio, la demanda por indemnización está siendo notificada al Consejo de Defensa del Estado. En ella, la madre del reo fallecido pide una reparación económica que alcanza los 280 millones de pesos.

El brutal episodio 

Fue el 9 de diciembre de 2024, en la celda 21 del módulo 42 del penal Bío Bío, cuando gendarmes encontraron muerto a Vincent González Aguirre. Según los antecedentes, fue decapitado por su compañero de celda, Diego Valdés San Martín, quien empleó armas blancas artesanales. 

Solo hace dos semanas, Valdés fue formalizado por la Fiscalía por homicidio calificado. El imputado, de 42 años, actualmente está cumpliendo una pena impuesta en 2022 por otro homicidio.

NOTAS DESTACADAS

¡No seguiría! Confirman que cuestionado jugador de Colo Colo sería el primer cortado
¿Provocarían tensión con Perú y Bolivia? Excancilleres advierten consecuencias del plan migratorio de Kast

¿Provocarían tensión con Perú y Bolivia? Excancilleres advierten consecuencias del plan migratorio de Kast

¿Habrá que investigar? Acusan a Lucas Paquetá por apuestas tras increíble expulsión
“Ni una Krishna Más”: Cristal Aguilera se embarca en nuevo proyecto para encontrar mujeres desaparecidas

“Ni una Krishna Más”: Cristal Aguilera se embarca en nuevo proyecto para encontrar mujeres desaparecidas

¡SUFREN LOS CHARRÚAS! La FIFA desmiente uno de los grandes orgullos de Uruguay
Alcalde de Arica descarta crisis humanitaria y apunta contra rol de los medios

¡Mostró todo en video! Alcalde de Arica descarta crisis humanitaria y apunta contra rol de los medios
Universidad de Chile vende por millonaria cifra a su delantero más criticado del equipo

¡Aún no lo renuevan! Delantero de Universidad de Chile es seguido desde Argentina

¡ES OFICIAL! Gustavo Álvarez dejará de ser el director técnico de Universidad de Chile
Descenso de Unión Española despierta tensión entre La Moneda y su delegado

¡Tras polémico video! Descenso de Unión Española despierta tensión entre La Moneda y su delegado

¡Con calculadora en mano! Los escenarios que necesita Colo Colo para clasificar a Copa Sudamericana
Condenan a exdirector de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel por delitos de corrupción

¡Gobierno valoró la sentencia! Condenan a exdirector de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel por delitos de corrupción
Brayan Cortés recibe críticas en Peñarol.

Futuro incierto: Brayan Cortés se llena de críticas en Uruguay tras perder título con Peñarol
Programación liguilla de ascenso Primera B.

Estará de infarto: final de la liguilla de ascenso de Primera B ya tiene su programación lista
Claudio Aquino enoja a Fernando Ortiz en Colo Colo.

¿Ciclo cumplido? Detallan la furia de Fernando Ortiz con Claudio Aquino en Colo Colo
Así será el fútbol chileno 2026.

Con más partidos y muchos cambios: así se disputará el fútbol chileno para 2026
El plan de Colo Colo con Salomón Rodríguez.

¿Como Guillermo Paiva? El plan de Colo Colo para revivir la carrera de Salomón Rodríguez
Hinchas y dirigente de Unión Española pelean tras descenso.

Se desquitaron: dirigente de Unión Española protagoniza pelea con hinchas tras descenso
Guarello avisa inminente remezón en Colo Colo y la salida menos pensada

Para cerrar el Centenario: Guarello avisa inminente remezón en Colo Colo y la salida menos pensada
Los 10 jugadores que dicen adiós a Colo Colo para la temporada 2026

¡Revolución monumental!: Los 10 jugadores que dicen adiós a Colo Colo para la temporada 2026
Querido jugador de la U podría partir al fútbol argentino para el 2026

¿Se acabó el amor?: Querido jugador de la U cerca de partir al fútbol argentino para el 2026