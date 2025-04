¡Habrían sido internas! Madrastra de niño esclavizado recibió fuerte golpiza en la cárcel

Mientras cumplía la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Alto Hospicio, la madrastra acusada de graves abusos contra un niño de 13 años recibió una fuerte golpiza.

Como consecuencia del feroz ataque, la mujer sufrió diversas heridas de carácter grave, incluida una fractura nasal. Esto llevó a su traslado al Hospital de Iquique para recibir atención médica.

De acuerdo con información de Emol, la mujer habría sido atacada por otras internas, quienes le quebraron la nariz. El incidente, aparentemente, habría sido motivado por la gravedad de los delitos que se le imputan. Y es que el caso ha causado un fuerte impacto a nivel nacional debido a la brutalidad de las condiciones en las que la mujer mantenía al niño.

Niño esclavizado entregó su relato

La semana pasada, vecinos de Iquique denunciaron la alarmante situación de un niño que vivía en condiciones inhumanas. El menor, bajo el cuidado de su madrastra, era obligado a dormir en el patio, se le alimentaba con restos de comida y se le negaba el uso del baño.

“Yo pasaba frío. A veces me tiraba sin polerón, sin nada. No me dejaba entrar al baño. No me podía bañar”, declaró el menor en su testimonio ante la Fiscalía, según indicó la fiscal Camila Albarracín. “A veces pasaba meses sin bañarme. En una oportunidad estuve seis días sin comer y tres sin tomar agua”, agregó, según consignó CHVNoticias.

Además, el pequeño denunció haber sido golpeado con objetos contundentes y haber sido víctima de constantes agresiones verbales. “Luego empezó a pegarme. Al principio era con chancletas, pero después fue hasta con palos. Me decía que era tonto, inútil, que me odiaba, que nadie me quería y que no tenía mamá”, relató.

El Tribunal de Familia de Iquique se encuentra analizando la situación del menor para determinar su custodia. Esto tras conocerse que su padre habría dejado el hogar luego de enfrentar una denuncia por violencia intrafamiliar, interpuesta anteriormente por la imputada.