"Tribunero": Luka Tudor y Fernando Solabarrieta pelean fuertemente por triunfo de U de Chile

U de Chile consiguió un valioso triunfo contra Botafogo que no dejó a nadie indiferente. Es más, Luka Tudor y Fernando Solabarrieta protagonizaron una tensa y fuerte discusión justamente al analizar la victoria de los universitarios.

Todo sucedió cuando Luka Tudor le estaba bajando el pelo al triunfo de la U, lo que molestó a Solabarrieta. "No, que otra vez, que la mesura, que no sé qué. Hueón, no restemos méritos. No nos quedemos cortos tampoco, porque cuando pierden contra cualquiera no nos quedamos cortos", dijo el periodista.

Fue ahí cuando el exdelantero de la UC le dijo que "¡te gusta la tribuna, eres tribunero". Esto irritó a Solabarrieta y respondió: "no juego para la tribuna. Lo que pasa es que intento, en la medida de lo posible, ser justo po, hueón, porque de verdad le hemos dado con el hacha cada vez que pierden con cualquiera".

Quizás te pueda interesar: No están en la misma sintonía: Gareca refuta a Arturo Vidal por dichos sobre derrotar a Argentina

Hoy en #MarcaPersonal ⚽🏆 Fernando Solabarrieta y Luka Tudor tuvieron un áspero cruce por triunfo de la U ante Botafogo en la Copa Libertadores 👀#Chile #LaMetro #MarcaPersonal #SomosComoTú pic.twitter.com/1VVmcXChlt April 3, 2025

Lo cierto es que la U de Chile logró un muy buen triunfo al hacerse fuerte de local en su estreno por Copa Libertadores y derrotar a Botafogo, aunque como quedó demostrado todos no le dan el mismo valor a la victoria.

Todo eso generó la disputa entre Luka Tudor y Fernando Solabarrieta, la cual pudo haber sido provocada también por la clara identificación que siente el exdelantero con Universidad Católica, equipo donde dejó un muy buen recuerdo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.