“No hay mesas de pool”: Luis Hermosilla se deshizo en reclamos tras salir de la cárcel

Luis Hermosilla, figura central del Caso Audio, se descargó con todo apenas puso un pie fuera del Anexo Capitán Yáber este viernes por la tarde. El influyente abogado, quien hasta hace poco enfrentaba prisión preventiva, inició su nuevo régimen de arresto domiciliario total en su residencia en Vitacura, luego de que la Corte de Apelaciones revocara la medida anterior.

Al abandonar el recinto penitenciario, Hermosilla expresó su gratitud hacia quienes lo han respaldado y, ante las cámaras, aseguró que Capitán Yáber “no es como lo pintan” en los medios. Además, mencionó que el frío había sido un desafío, reforzando los argumentos de su defensa sobre un “deterioro respiratorio” durante su detención.

“No hay mesas de pool, no hay mesas de pimpón. En este minuto el frío... ustedes me ven que vengo saliendo con parkas, porque el frío que hay adentro es muy grande”, detalló.

Posteriormente, Hermosilla arremetió contra la Fiscalía, denunciando una supuesta “manipulación de pruebas” en su caso. Además, hizo un llamado a que el proceso avance rápidamente hacia el juicio oral, asegurando que allí podrá demostrar su inocencia.

“Algunos fiscales están incurriendo en un proceder, en una actuación, que nos lleva a tiempos peores que aquellos que dieron inicio a la reforma procesal penal. Hoy se está, en muchos casos, manipulando pruebas, manipulando declaraciones, se está tratando de inculpar a gente que es inocente”, lanzó el abogado. “Yo emplazo a la Fiscalía de Las Condes a que me lleven a juicio oral ya, inmediatamente (...) Porque estoy seguro que no he cometido delitos”, añadió.

Además, Hermosilla criticó la llamada “justicia de matinal”, señalando que le ha causado un gran “daño” y que afecta la “presunción de inocencia” en su caso. “Quiero decir, además, que creo que hay mucho daño que se causa con aquello que podríamos llamar la justicia de matinal. Que tiene abogados de matinal, que se dedican a estar todas las mañanas hablándole a la gente desde sus estudios de televisión con una opinión absolutamente infundada, desconociendo los antecedentes mínimos”, acusó.