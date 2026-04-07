¡Recuperación Milagrosa! Juan Martín Lucero podría volver muy pronto con Universidad de Chile

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

La nueva apuesta de Jorge Ugalde tras pasar cinco meses tras las rejas por Triple homicidio de La Reina

La nueva apuesta de Jorge Ugalde tras pasar cinco meses tras las rejas por Triple homicidio de La Reina
El nuevo flanco de José Antonio Kast: sus dichos sobre las Islas Malvinas provocan molestia

El nuevo flanco de José Antonio Kast: sus dichos sobre las Islas Malvinas provocan molestia
Tras renuncia de su abogado: Defensa de Cathy Barriga da un giro radical a meses del juicio

Tras renuncia de su abogado: Defensa de Cathy Barriga da un giro radical a meses del juicio
“Ya ha hecho esto”: El revelador detalle en caso de comerciante asesinada que apuntaría a posible crimen premeditado

“Ya ha hecho esto”: El revelador detalle en caso de comerciante asesinada que apuntaría a posible crimen premeditado
Colo Colo y su lesionado para Deportes Concepción.

¡Ya está en negociaciones! El joven delantero que podría abandonar Colo Colo
En lo económico ha sido un gran año para Nicolás Jarru

¡AL FIN GRITA LA VICTORIA! Nicolás Jarry logra su primer tirunfo de la temporada
“No intente trancar la pelota”: Diputada de oposición pide revertir freno a Ley de Adopción y acusa “sesgos ultraconservadores”

“No intente trancar la pelota”: Diputada de oposición pide revertir freno a Ley de Adopción y acusa “sesgos ultraconservadores”

¡Suma y sigue! Matías Soto continúa la buena racha en Challenger de Ciudad de México
¡A casi un siglo de los hechos! Exagente de la DINA acusada por desapariciones queda a un paso de ser extraditada a Chile

¡A casi un siglo de los hechos! Exagente de la DINA acusada por desapariciones queda a un paso de ser extraditada a Chile
Colegio Madres Dominicanas de Concepción.

FOTOS | Amenazas de tiroteo encendió alarmas en colegio de Concepción

El pasado fin de semana regresó el Campeonato Nacional a nuestro país, ya que en las últimas semanas se estaba disputando la Copa de La Liga con la primera parte de su fase de grupos, todo esto en medio de la fecha FIFA de marzo.

Fue aquí donde Universidad de Chile recibía en condición de local a Deportes La Serena con un sólo desafío en mente, conseguir una victoria en el estadio nacional y así calmar las preocupaciones de sus hinchas.

Pero el pasado domingo, Universidad de Chile mostró su mejor versión, ya que vencieron de manera inapelable a Deportes La Serena por 4-0, lo que además les permite escalar hasta el cuarto lugar de la tabla de posiciones, metiéndose en zona de copas internacionales.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Uno de los grandes problemas esta temporada en Universidad de Chile además de la irregularidad en su rendimiento son las constantes y fuertes lesiones que han sufrido sus jugadores, sobre todo los grandes refuerzos que trajeron para esta temporada.

Una recuperación milagrosa

Uno de estos es el caso de Juan Martín Lucero, quien ha tenido una rebelde lesión que no le ha permitido jugar de buena manera, es más, se esperaba que estuviera fuera un par de semanas. Pero en las últimas horas, según la información del periodista Marcelo Díaz de TNT Sports, el delantero podría estar citado para el duelo de este domingo ante Ñublense.

También te puede interesar: ¡Suma y sigue! Matías Soto continúa la buena racha en Challenger de Ciudad de México

NOTAS DESTACADAS

La nueva apuesta de Jorge Ugalde tras pasar cinco meses tras las rejas por Triple homicidio de La Reina

La nueva apuesta de Jorge Ugalde tras pasar cinco meses tras las rejas por Triple homicidio de La Reina
El nuevo flanco de José Antonio Kast: sus dichos sobre las Islas Malvinas provocan molestia

El nuevo flanco de José Antonio Kast: sus dichos sobre las Islas Malvinas provocan molestia
Tras renuncia de su abogado: Defensa de Cathy Barriga da un giro radical a meses del juicio

Tras renuncia de su abogado: Defensa de Cathy Barriga da un giro radical a meses del juicio
“Ya ha hecho esto”: El revelador detalle en caso de comerciante asesinada que apuntaría a posible crimen premeditado

“Ya ha hecho esto”: El revelador detalle en caso de comerciante asesinada que apuntaría a posible crimen premeditado
Colo Colo y su lesionado para Deportes Concepción.

¡Ya está en negociaciones! El joven delantero que podría abandonar Colo Colo
En lo económico ha sido un gran año para Nicolás Jarru

¡AL FIN GRITA LA VICTORIA! Nicolás Jarry logra su primer tirunfo de la temporada
“No intente trancar la pelota”: Diputada de oposición pide revertir freno a Ley de Adopción y acusa “sesgos ultraconservadores”

“No intente trancar la pelota”: Diputada de oposición pide revertir freno a Ley de Adopción y acusa “sesgos ultraconservadores”

¡Suma y sigue! Matías Soto continúa la buena racha en Challenger de Ciudad de México
¡A casi un siglo de los hechos! Exagente de la DINA acusada por desapariciones queda a un paso de ser extraditada a Chile

¡A casi un siglo de los hechos! Exagente de la DINA acusada por desapariciones queda a un paso de ser extraditada a Chile
Colegio Madres Dominicanas de Concepción.

FOTOS | Amenazas de tiroteo encendió alarmas en colegio de Concepción

¡Habrá que tener doble pantalla! Dónde y a qué hora ver los duelos de los chilenos hoy
Árbitro UC vs Boca Juniors y preocupante coincidencia.

No se puede creer: árbitro del UC vs. Boca Juniors ha protagonizado dos trágicas coincidencias para Chile
Martin Liberman ningunea a U Católica.

¿Será mufa? Polémico periodista argentino ningunea a U Católica antes de su partido ante Boca Juniors
Claudio Borghi y su tenso cruce con influencer de Boca Juniors.

"Yo te pagaba el sueldo": Claudio Borghi vive tenso momento con hincha de Boca Juniors
Fernando Gago eleva el nivel de la U.

Apuestas con jugadores, charlas y rotaciones: las claves de Fernando Gago para levantar el nivel de la U
Claudio Bravo compara a Colo Colo con equipo español.

¿Ni Barcelona ni Real Madrid? Claudio Bravo sorprende comparando a Colo Colo con este equipo español
Hinchas de Boca Juniors generan caos.

Con asaltos y mucho apoyo chileno: Boca Juniors desata la locura en su arribo a Chile para jugar con la UC
FOTOS | ¿Se escribió a sí mismo? Nuevo antecedente cambia el tono del caso Rojas Vade y deja más preguntas que respuestas

FOTOS | ¿Se escribió a sí mismo? Nuevo antecedente cambia el tono del caso Rojas Vade y deja más preguntas que respuestas
“Un victimismo que repugna”: La polémica arremetida de Vanessa Kaiser en plena Comisión de la Mujer

“Un victimismo que repugna”: La polémica arremetida de Vanessa Kaiser en plena Comisión de la Mujer

VIDEO | ¡Imágenes que no queremos ver! Enorme batalla campal en fútbol amateur en el Maule