¡Recuperación Milagrosa! Juan Martín Lucero podría volver muy pronto con Universidad de Chile

El pasado fin de semana regresó el Campeonato Nacional a nuestro país, ya que en las últimas semanas se estaba disputando la Copa de La Liga con la primera parte de su fase de grupos, todo esto en medio de la fecha FIFA de marzo.

Fue aquí donde Universidad de Chile recibía en condición de local a Deportes La Serena con un sólo desafío en mente, conseguir una victoria en el estadio nacional y así calmar las preocupaciones de sus hinchas.

Pero el pasado domingo, Universidad de Chile mostró su mejor versión, ya que vencieron de manera inapelable a Deportes La Serena por 4-0, lo que además les permite escalar hasta el cuarto lugar de la tabla de posiciones, metiéndose en zona de copas internacionales.

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Uno de los grandes problemas esta temporada en Universidad de Chile además de la irregularidad en su rendimiento son las constantes y fuertes lesiones que han sufrido sus jugadores, sobre todo los grandes refuerzos que trajeron para esta temporada.

Una recuperación milagrosa

Uno de estos es el caso de Juan Martín Lucero, quien ha tenido una rebelde lesión que no le ha permitido jugar de buena manera, es más, se esperaba que estuviera fuera un par de semanas. Pero en las últimas horas, según la información del periodista Marcelo Díaz de TNT Sports, el delantero podría estar citado para el duelo de este domingo ante Ñublense.

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