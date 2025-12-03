¡También sacan la calculadora! Los resultados que necesita Universidad de Chile para ser el Chile 2

Este martes, Universidad de Chile cerró la penúltima fecha del Campeonato Nacional al enfrentarse como local en el estadio Santa Laura al campeón Coquimbo Unido, donde los azules buscaban la victoria para quedar a un punto de Universidad Católica para el puesto del Chile 2, mientras que el cuadro pirata quería superar el récord del Ballet Azul con el mayor número de victorias seguidas.

En el partido el romántico viajero tomó el mando de las acciones, pero como es costumbre, el cuadro pirata les entregó el control del balón, pero se defendía de buena manera, aprovechando sus opciones, fue aquí donde al minuto 44', Martín Mundaca abrió la cuenta para la visita. Luego al inicio de la segunda mitad, Charles Aránguiz empató las acciones al minuto 48', luego que Diego Sánchez le ataraja un penal, pero en el rebote anotara de igual forma.

Luego de estas anotaciones, ninguno de los dos equipos pudo volver a sacarse diferencias, terminando el encuentro en empate. Este resultado complica a Universidad de Chile, ya que con esto se ubica a tres puntos de Universidad Católica para el Chile 2, a falta de sólo una fecha del Campeonato Nacional, dependiendo de otros resultados.

Tras el empate del día de ayer ante Coquimbo Unido, Universidad de Chile complicó sus opciones de llegar al Chile 2 en el Campeonato Nacional, ya que con esto quedó a tres puntos de Universidad Católica. Ahora los azules tendrán que ganar su encuentro en la última fecha y esperar algunos resultados de otros equipo.

Los resultados que necesitan los azules

Si bien el romántico viajero complicó sus opciones para el Chile 2, no quedaron sepultadas por completo, pero en esta última fecha necesitará una serie de resultados para que esto se de. En primer lugar debe ganar su duelo ante Deportes Iquique y luego esperar que Universidad Católica pierda ante Unión La Calera y que por su parte O'Higgins caiga o empate ante Everton.

