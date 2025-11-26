¡Pese a la recuperación de Alexis! Llegan malas noticias nacionales desde Sevilla

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

¡Van por copas! La gran duda de Fernando Ortiz en Colo Colo ante Cobresal
La furiosa reacción de Neme tras ataque en vivo a equipo de Mucho Gusto

“¡Un par de tiros y se acabó!”: La furiosa reacción de Neme tras ataque en vivo a equipo de Mucho Gusto
u de chile en copa sudamericana.

¡Ya se mueven con fichajes! Refuerzo que busca Universidad de Chile confirma acercamientos
Manuel Pellegrini es seguido por la ANFP.

¡Todo cerrado! La decisión final de Manuel Pellegrini sobre Real Betis y La Roja
Escándalo en la UC por video de alumnos teniendo relaciones sexuales dentro del campus

¡Cero pudor! Escándalo en la UC por video de alumnos teniendo relaciones sexuales dentro del campus

¡Luto azul! Exjugador de Universidad de Chile muere a los 76 años
El “futuro drama” que inquieta a Vanessa Kaiser y que afectaría posible Gobierno de Kast

“Yo sufrí el 18 de octubre”: El “futuro drama” que inquieta a Vanessa Kaiser y que afectaría posible Gobierno de Kast
Matinales se llenan de críticas tras exhibir último video de Eduardo Cruz-Coke y sus hijos

“Por qué tienen que hacer esto”: Matinales se llenan de críticas tras exhibir último video de Eduardo Cruz-Coke y sus hijos
Soledad Onetto

Soledad Onetto celebra los hitos de “Teletrece central” en los últimos días: se ha afianzado como el noticiario más visto
Colo Colo espera sanción.

Peligra la localía: Colo Colo sufre por informe arbitral y denuncia contra sus hinchas

El pasado lunes, el Sevilla volvía a enfrentar un gran desafío al ir en condición de visitante ante el Espanyol en La Liga, el equipo español tenía de vuelta en sus filas a Alexis Sánchez, quien si bien se sabía no sería titular, podía sumar minutos en la segunda parte tras una rápida recuperación de su última lesión que lo alejó de las canchas.

El partido estuvo bastante peleado el primer tiempo, pero en el inicio de la segunda mitad, el cuadro local tomó la ventaja gracias a la anotación de Pere Milla al minuto 48'. Luego en los instantes finales, en el minuto 84', Roberto Fernández puso el 2-0 para el Espanyol. Sin embargo, Marcos Teixeira anotó el descuento al minuto 86', pero no les alcanzó y perdieron el encuentro.

Por parte del Sevilla, Gabriel Suazo estuvo como titular, mientras que Alexis Sánchez ingresó en la segunda mitad y lamentablemente no pudo tener mucha repercusión, ya que se le vio un tanto errático y muy ansioso por participar en el juego, pero los chilenos no pudieron hacer nada para evitar la caída de su equipo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Con la nueva caída del Sevilla a manos del Espanyol, el cuadro de los chilenos cae hasta el puesto 11° de la tabla de colocaciones de La Liga, donde se mantienen a 5 puntos de los puestos de copas internacionales. Ahora, el próximo gran desafío del equipo será el Derby ante el Real Betis este domingo desde las 12:15 horas.

Una sensible baja

Pero para este encuentro, lamentablemente el cuadro español entrega malas noticias que también nos afecta a nosotros, ya que se informó que Gabriel Suazo sufrió una lesión en el último encuentro. Según la información del viejo contiente, el jugador nacional queda descartado para el Derby ante el Real Betis y estaría fuera de las canchas entre dos a tres semanas.

También te puede interesar: ¡Luto azul! Exjugador de Universidad de Chile muere a los 76 años

NOTAS DESTACADAS

¡Van por copas! La gran duda de Fernando Ortiz en Colo Colo ante Cobresal
La furiosa reacción de Neme tras ataque en vivo a equipo de Mucho Gusto

“¡Un par de tiros y se acabó!”: La furiosa reacción de Neme tras ataque en vivo a equipo de Mucho Gusto
u de chile en copa sudamericana.

¡Ya se mueven con fichajes! Refuerzo que busca Universidad de Chile confirma acercamientos
Manuel Pellegrini es seguido por la ANFP.

¡Todo cerrado! La decisión final de Manuel Pellegrini sobre Real Betis y La Roja
Escándalo en la UC por video de alumnos teniendo relaciones sexuales dentro del campus

¡Cero pudor! Escándalo en la UC por video de alumnos teniendo relaciones sexuales dentro del campus

¡Luto azul! Exjugador de Universidad de Chile muere a los 76 años
El “futuro drama” que inquieta a Vanessa Kaiser y que afectaría posible Gobierno de Kast

“Yo sufrí el 18 de octubre”: El “futuro drama” que inquieta a Vanessa Kaiser y que afectaría posible Gobierno de Kast
Matinales se llenan de críticas tras exhibir último video de Eduardo Cruz-Coke y sus hijos

“Por qué tienen que hacer esto”: Matinales se llenan de críticas tras exhibir último video de Eduardo Cruz-Coke y sus hijos
Soledad Onetto

Soledad Onetto celebra los hitos de “Teletrece central” en los últimos días: se ha afianzado como el noticiario más visto
Colo Colo espera sanción.

Peligra la localía: Colo Colo sufre por informe arbitral y denuncia contra sus hinchas
Passerini buscado por U de Chile.

Ya jugó en Chile y vale 2 millones de dólares: el delantero que buscan desde la U de Chile
U Católica pierde a su pilar defensivo.

Sufre Garnero: una de las grandes figuras de U Católica tiene lista su salida al extranjero
estadio de la u

Por US$10 millones perdidos: revelan historia del estadio de la U que estuvo cerca de concretarse
Arturo Vidal recibe el consejo de Johnny Herrera.

Johnny Herrera se suma a la polémica de Arturo Vidal y le aconseja ser como Marcelo Díaz
Colo Colo vs Cobresal y su nuevo horario.

Anótelo en su agenda: Colo Colo vs Cobresal es reprogramado y este es su nuevo horario
Isabel Allende desmiente apoyo a Kast y acusa vídeo viral manipulado

"No estoy de acuerdo con su política": Isabel Allende desmiente apoyo a Kast y acusa vídeo viral manipulado
Camila Flores arremete en vivo contra hermano de Parisi tras respaldo a Jara

Camila Flores arremete en vivo contra hermano de Parisi tras respaldo a Jara ¡Él le respondió de una!
Revelan grave amenaza contra la familia de María Elcira: Policía habría hecho advertencia sobre nieta

Revelan grave amenaza contra la familia de María Elcira: Policía habría hecho advertencia sobre nieta

¿Cuál será el grupo de la muerte? Revelan los bombos para el Mundial 2026
ANFP sentencia descenso de Melipilla.

¡Un duro golpe! Equipo nacional perdería la calidad de profesional en el fútbol chileno