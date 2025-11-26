¡Pese a la recuperación de Alexis! Llegan malas noticias nacionales desde Sevilla

El pasado lunes, el Sevilla volvía a enfrentar un gran desafío al ir en condición de visitante ante el Espanyol en La Liga, el equipo español tenía de vuelta en sus filas a Alexis Sánchez, quien si bien se sabía no sería titular, podía sumar minutos en la segunda parte tras una rápida recuperación de su última lesión que lo alejó de las canchas.

El partido estuvo bastante peleado el primer tiempo, pero en el inicio de la segunda mitad, el cuadro local tomó la ventaja gracias a la anotación de Pere Milla al minuto 48'. Luego en los instantes finales, en el minuto 84', Roberto Fernández puso el 2-0 para el Espanyol. Sin embargo, Marcos Teixeira anotó el descuento al minuto 86', pero no les alcanzó y perdieron el encuentro.

Por parte del Sevilla, Gabriel Suazo estuvo como titular, mientras que Alexis Sánchez ingresó en la segunda mitad y lamentablemente no pudo tener mucha repercusión, ya que se le vio un tanto errático y muy ansioso por participar en el juego, pero los chilenos no pudieron hacer nada para evitar la caída de su equipo.

Con la nueva caída del Sevilla a manos del Espanyol, el cuadro de los chilenos cae hasta el puesto 11° de la tabla de colocaciones de La Liga, donde se mantienen a 5 puntos de los puestos de copas internacionales. Ahora, el próximo gran desafío del equipo será el Derby ante el Real Betis este domingo desde las 12:15 horas.

Una sensible baja

Pero para este encuentro, lamentablemente el cuadro español entrega malas noticias que también nos afecta a nosotros, ya que se informó que Gabriel Suazo sufrió una lesión en el último encuentro. Según la información del viejo contiente, el jugador nacional queda descartado para el Derby ante el Real Betis y estaría fuera de las canchas entre dos a tres semanas.

