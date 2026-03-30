Sorpresivo frenazo: Nueva Ley de Adopción queda en suspenso tras decisión del Gobierno ¿Qué buscaba el proyecto?

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Por: Catalina Martínez

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La Nueva Ley de Adopción —impulsada durante el Gobierno del expresidente Gabriel Boric— quedó inesperadamente en pausa tras la orden desde la administración de José Antonio Kast de retirar de Contraloría el decreto que permitía la implementación del proyecto. 

Según lo informado por BiobioChile, la Ley 21.760 no podría entrar en vigencia, luego de que se pidiera quitar el Decreto Supremo N° 2 de 2026 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, durante la jornada de este lunes. 

A fin de proceder a su actualización”, fue la justificación que reza en el documento entregado la contralora Dorothy Pérez, donde se exige dejar sin efecto el decreto que regula la aplicación de la normativa

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Tras salir a luz la petición del Gobierno, María Jesús Wulf, ministra de Desarrollo Social y Familia, dijo en conversación con el citado medio: “en nada estamos retrocediendo. Por el contrario, estamos trabajando seriamente para que el país avance”.

¿Qué busca la Nueva Ley de Adopción? 

Cabe destacar, que la reforma venía con un objetivo claro: Destrabar un sistema de adopción que hoy puede extenderse por más de seis años, apostando por acelerar y simplificar los procesos e incorporar un nuevo filtro de carácter formativo para quienes buscan adoptar. Sin embargo, la resolución de la nueva gestión implicaría un eventual retroceso al dejar en suspenso la tan esperada ley mientras se “actualiza”. 

Por otro lado, luego de la polémica orden, la diputada Emilia Schneider fue una de las primeras figuras políticas en salir a criticar los posibles motivos que estarían detrás de la determinación del Ejecutivo. 

“He sido informada que el Gobierno de Kast retiró los reglamentos de la nueva Ley de Adopciones. Inaceptable que se demoren procesos tan relevantes, sobre todo para infantes, niños y niñas en Chile”, expresó la parlamentaria en su cuenta de X. “Avancemos! Acaso quieren retrasarla por sus sesgos conservadores? Es ley! Debe implementarse”, sentenció. 

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