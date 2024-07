¿Se conforma con poco? Le dan con todo a un jugador de Colo Colo por falta de ambición

Colo Colo siempre se ha caracterizado por formar canteranos de buena calidad y después terminar exportándolos al extranjero. Sin embargo, durante el último tiempo el panorama ha cambiado y ahora criticaron a un jugador por no querer abandonar el club.

Se trata de Omar Carabalí, quien actualmente es tercer arquero del Cacique y no ha visto minutos en la temporada. "¿Que los chicos no se quieren ir? Entonces tenemos una falta de hambre tremenda. Alguno se querrá ir, yo creo… Oye, ¿y Omar Carabalí todavía está en Colo Colo? Eso es otra falta de hambre", dijo Cristián Caamaño en Radio Agricultura.

En esa misma línea, agregó que "es un arquero que jugó todo el año pasado como titular en Primera, que se demostró a sí mismo que puede jugar, que no ocupa plaza de extranjero. ¿Qué está pasando con estos jugadores de Colo Colo que no se quieren ir a jugar a otro lado (...) muchas veces es el jugador el responsable y no el club".

Quizás te pueda interesar: ¡Nuevo golpe para Milad! ANFP recibe denuncia por nexo con casas de apuestas

Omar Carabalí fue criticado por falta de ambición.

Pero eso no fue todo, porque también le dio con todo a la dirigencia de los albos. "En algún momento hay que hacer una pérdida y mandar a préstamo a estos chicos. ¡Mándalos a préstamo! Y si no juegan, sácatelos, mándalo a préstamo. Y para qué formas jugadores si después tienes que andar trayendo a cada rato", lanzó Caamaño.

Fue así como llenaron de críticas a Omar Carabalí por no tener ambición y conformarse con solo ser el tercer arquero del Cacique a pesar de tener nivel para jugar en otro equipo de Primera División. De todas formas, el arquero culmina contrato a final de este año y por lo mismo saldrá libre para seguir su carrera en otro lado.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.