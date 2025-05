¡Le pidió cuidarse! Latife Soto sorprende con predicción sobre la salud de Boric y un posible pacto político

En un nuevo programa que comparte Latife Soto y José Antonio Neme, la brujita lanzó preocupantes predicciones sobre el presidente Gabriel Boric quien durante las últimas horas ha estado en el ojo del huracán debido a que se han destapado sus conversaciones en el Caso Pro Cultura que dejó con arresto domiciliario a Catalina Pérez, diputada del Frente Amplio.

Sobre el caso, el partido oficialista acusó que las interpretaciones de estas conversaciones respondían a “una estrategia de espionaje con fines políticos” mientras que el jefe de Gobierno, en su viaje por Asia llamó a confiar en las instituciones mencionando que “caiga quien caiga, que se investigue todo lo que haya que investigarse”, dijo.

¿Qué dijo Latife Soto sobre Gabriel Boric?

En el programa de la guía espiritual y tarotista, Neme le consultó sobre el futuro del caso ProCultura. Tras revisar sus cartas Latife fue clara: “El caso va a traer una gran tragedia al gobierno, una gran caída, muy fuerte, porque hay mucha gente involucrada y lo dijimos en los primeros lives de este año: ‘Van a salir audios’“.

“Aquí salen negociaciones, una gran tragedia, mucho dinero en juego... seis u ocho mil (millones), no sé. Hay mucha gente involucrada”, añadió. Luego, sostuvo que “si tú me preguntas, van a tratar de sacar al fiscal. Las cartas dicen que no va a ser tan fácil sacarlo”. Sin embargo, para sorpresa de Neme, Latife aclaró.

“Todo esto es un juego para los políticos. La izquierda y la derecha hicieron un pacto entre ellos. Tanto daño no se hacen. De repente sacrifican a uno y lo mandan preso, pero no siempre son las personas directamente involucradas”. De igual manera, aseguró que “hay una mujer que está muy desesperada, que está llorando. Se vienen cosas. El Presidente se tiene que cuidar porque a él le afectan las cosas emocionalmente. Tiene que cuidar su salud”.

