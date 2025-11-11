¿Qué medidas tomó la aerolínea? Latam enfrenta huelga de pilotos tras quiebre en negociaciones

Las conversaciones entre Latam Airlines y el Sindicato de Pilotos (SPL) llegaron a su fin sin consenso. El gremio anunció una huelga tras denunciar que la compañía puso término de manera anticipada al proceso de mediación que conducía la Dirección del Trabajo.

Recordemos que el pasado 3 de noviembre se marcó un punto de quiebre cuando el 97% de los pilotos en negociación rechazó la oferta de Latam, lo que llevó a ambas partes a una mediación ante la Dirección del Trabajo. Sin embargo, desde el sindicato apuntaron contra "la negativa de la empresa a seguir conversando".

Esta semana, Latam se adelantó al posible escenario de una paralización de 464 pilotos. La compañía notificó a parte de sus pasajeros que habrá modificaciones y cancelaciones en vuelos previstos para el miércoles 12 y jueves 13 de noviembre.

SPL se irá a huelga

Mario Troncoso, presidente del SPL, afirmó que “somos un sindicato de profesionales, despolitizado, de personas que llevamos años en la compañía, algunos hijos y nietos de pilotos de la empresa, cuando era LAN Chile y no la multinacional que es ahora".

"Nos resulta inexplicable que la dirección de la compañía, tal como lo dijimos el 16 de octubre, nos haya llevado de la mano a una huelga que siempre hemos considerado evitable si se comparan las ganancias obtenidas la empresa y la moderación de las demandas laborales", señaló.

Sumado a eso, el líder gremial denunció que "a diferencia nuestra, la compañía nunca nos mostró las cifras sobre las que construyó su propuesta económica. Se negó a honrar su compromiso de devolvernos las condiciones que rebajamos temporalmente en 2020. Comenzó hace semanas a traspasar vuelos a filiales en un acto que consideramos reemplazo de trabajadores en huelga y, ahora, se niega seguir conversando”.

Desde el SPL afirmaron que "en 18 meses, Latam acumuló US$ 1.500 millones en ganancias (...) mientras que la demanda de sus trabajadores, a partir de esta medianoche con sus remuneraciones suspendidas, asciende a menos del 1% de esas utilidades".

"En paralelo, el aporte extraordinario de los pilotos a la firma asciende a US$ 70 millones, a través de la reducción se sus remuneraciones por un período que se extiende por ya cinco años", sentenciaron.

¿Qué medidas tomó Latam Airlines?

Ahora, frente al inminente escenario, la multinacional emitió un comunicado donde sostuvo que ha tomado medidas para "reducir el impacto" de la huelga y “proteger” a sus pasajeros.

Según informó la compañía, se suspendieron algunos vuelos previstos para mañana y pasado mañana, "que afectan a menos del 10% de los pasajeros con origen o destino en Chile".

También expusieron que "entregaron soluciones de viaje a casi la totalidad de éstos con un rango no superior a un día. Para estas fechas, Latam espera no afectar más vuelos". En esa línea, la empresa detalló que los pasajeros podrán optar entre reprogramar su vuelo sin costo, cambiar su itinerario sin multas o pedir el reembolso total del pasaje junto con los servicios contratados.

"A partir del 14 de noviembre, en caso de que se produzcan ajustes adicionales, Latam informará directamente a los pasajeros afectados por correo electrónico, ofreciéndoles las mismas alternativas para atender sus necesidades", cerró el documento.