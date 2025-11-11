¿Qué medidas tomó la aerolínea? Latam enfrenta huelga de pilotos tras quiebre en negociaciones

Latam enfrenta huelga de pilotos tras quiebre en negociaciones

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Álvaro Díaz, de 31 Minutos, revela su candidato y sincera preocupación por el país

“¿Sabes el miedo que me da?”: Álvaro Díaz, de 31 Minutos, revela su candidato y sincera preocupación por el país
Chilevisión anuncia transmisión de “Rojo Histórico”

Chilevisión anuncia transmisión de “Rojo Histórico”, el duelo que homenajeará la hazaña olímpica de Sidney 2000
Corte rechazó intento de frenar reconversión de Punta Peuco

Internos pierden batalla legal: Corte rechazó intento de frenar reconversión de Punta Peuco
La Roja ya tiene nómina para la fecha FIFA de Octubre.

¡Todo listo! Días y horarios confirmados para los amistosos de La Roja
Exesposa de Eduardo Cruz-Coke y sus sospechas tras petición de familia de Trinidad

“Después de todo lo que han hecho”: Exesposa de Eduardo Cruz-Coke y sus sospechas tras petición de familia de Trinidad
Aníbal Mosa habla sobre muerte de hincha de Colo Colo

¡SIGUE LA POLÉMICA! El fuerte palito de histórico de Colo Colo a Aníbal Mosa
Cristián Garín avanza en el Challenger 75 de Antofagasta.

¡Comenzando bien la semana! Cristián Garín tiene un buen debut en Challenger 100 de Montevideo

¡ESCÁNDALO MUNDIAL! Investigan a más de mil futbolistas en liga europea por apuestas
Kast y Kaiser arremetieron directamente contra Jeannette Jara en pleno debate

Kast y Kaiser arremetieron directamente contra Jeannette Jara en pleno debate: Así respondió la candidata
Caso Valentina Alarcón ¿Cómo fue la búsqueda?

Caso Valentina Alarcón ¿Cómo fue la búsqueda y qué se sabe de la “casa de tortura” donde la encontraron?

Las conversaciones entre Latam Airlines y el Sindicato de Pilotos (SPL) llegaron a su fin sin consenso. El gremio anunció una huelga tras denunciar que la compañía puso término de manera anticipada al proceso de mediación que conducía la Dirección del Trabajo.

Recordemos que el pasado 3 de noviembre se marcó un punto de quiebre cuando el 97% de los pilotos en negociación rechazó la oferta de Latam, lo que llevó a ambas partes a una mediación ante la Dirección del Trabajo. Sin embargo, desde el sindicato apuntaron contra "la negativa de la empresa a seguir conversando".

Esta semana, Latam se adelantó al posible escenario de una paralización de 464 pilotos. La compañía notificó a parte de sus pasajeros que habrá modificaciones y cancelaciones en vuelos previstos para el miércoles 12 y jueves 13 de noviembre.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

SPL se irá a huelga

Mario Troncoso, presidente del SPL, afirmó que “somos un sindicato de profesionales, despolitizado, de personas que llevamos años en la compañía, algunos hijos y nietos de pilotos de la empresa, cuando era LAN Chile y no la multinacional que es ahora".

"Nos resulta inexplicable que la dirección de la compañía, tal como lo dijimos el 16 de octubre, nos haya llevado de la mano a una huelga que siempre hemos considerado evitable si se comparan las ganancias obtenidas la empresa y la moderación de las demandas laborales", señaló. 

Sumado a eso, el líder gremial denunció que "a diferencia nuestra, la compañía nunca nos mostró las cifras sobre las que construyó su propuesta económica. Se negó a honrar su compromiso de devolvernos las condiciones que rebajamos temporalmente en 2020. Comenzó hace semanas a traspasar vuelos a filiales en un acto que consideramos reemplazo de trabajadores en huelga y, ahora, se niega seguir conversando”.

Desde el SPL afirmaron que "en 18 meses, Latam acumuló US$ 1.500 millones en ganancias (...) mientras que la demanda de sus trabajadores, a partir de esta medianoche con sus remuneraciones suspendidas, asciende a menos del 1% de esas utilidades".

"En paralelo, el aporte extraordinario de los pilotos a la firma asciende a US$ 70 millones, a través de la reducción se sus remuneraciones por un período que se extiende por ya cinco años", sentenciaron. 

¿Qué medidas tomó Latam Airlines?

Ahora, frente al inminente escenario, la multinacional emitió un comunicado donde sostuvo que ha tomado medidas para "reducir el impacto" de la huelga y “proteger” a sus pasajeros.

Según informó la compañía, se suspendieron algunos vuelos previstos para mañana y pasado mañana, "que afectan a menos del 10% de los pasajeros con origen o destino en Chile".

También expusieron que "entregaron soluciones de viaje a casi la totalidad de éstos con un rango no superior a un día. Para estas fechas, Latam espera no afectar más vuelos". En esa línea, la empresa detalló que los pasajeros podrán optar entre reprogramar su vuelo sin costo, cambiar su itinerario sin multas o pedir el reembolso total del pasaje junto con los servicios contratados.

"A partir del 14 de noviembre, en caso de que se produzcan ajustes adicionales, Latam informará directamente a los pasajeros afectados por correo electrónico, ofreciéndoles las mismas alternativas para atender sus necesidades", cerró el documento. 

NOTAS DESTACADAS

Álvaro Díaz, de 31 Minutos, revela su candidato y sincera preocupación por el país

“¿Sabes el miedo que me da?”: Álvaro Díaz, de 31 Minutos, revela su candidato y sincera preocupación por el país
Chilevisión anuncia transmisión de “Rojo Histórico”

Chilevisión anuncia transmisión de “Rojo Histórico”, el duelo que homenajeará la hazaña olímpica de Sidney 2000
Corte rechazó intento de frenar reconversión de Punta Peuco

Internos pierden batalla legal: Corte rechazó intento de frenar reconversión de Punta Peuco
La Roja ya tiene nómina para la fecha FIFA de Octubre.

¡Todo listo! Días y horarios confirmados para los amistosos de La Roja
Exesposa de Eduardo Cruz-Coke y sus sospechas tras petición de familia de Trinidad

“Después de todo lo que han hecho”: Exesposa de Eduardo Cruz-Coke y sus sospechas tras petición de familia de Trinidad
Aníbal Mosa habla sobre muerte de hincha de Colo Colo

¡SIGUE LA POLÉMICA! El fuerte palito de histórico de Colo Colo a Aníbal Mosa
Cristián Garín avanza en el Challenger 75 de Antofagasta.

¡Comenzando bien la semana! Cristián Garín tiene un buen debut en Challenger 100 de Montevideo

¡ESCÁNDALO MUNDIAL! Investigan a más de mil futbolistas en liga europea por apuestas
Kast y Kaiser arremetieron directamente contra Jeannette Jara en pleno debate

Kast y Kaiser arremetieron directamente contra Jeannette Jara en pleno debate: Así respondió la candidata
Caso Valentina Alarcón ¿Cómo fue la búsqueda?

Caso Valentina Alarcón ¿Cómo fue la búsqueda y qué se sabe de la “casa de tortura” donde la encontraron?
el gol fallado por chile sub 17

Pudo cambiar la historia: el insólito gol que falló Chile Sub 17 y que le costó la salida del Mundial
Chile Sub 17 empata con Canadá.

Cayeron luchando: Chile Sub 17 derrota a Canadá pero igualmente queda fuera del Mundial
U de Chile busca a Felipe Mora.

"Conversaciones avanzadas": U de Chile podría fichar al gran anhelo de todos los hinchas
Charles Aránguiz no confirma su estadía en la U.

¡Paren todo! Charles Aránguiz no confirma nada y pone en duda su estadía en U de Chile
Esteban Pavez está furioso en Colo Colo.

Le costaron caro sus dichos: Colo Colo sentencia el futuro de Esteban Pavez con dura decisión
Juan Martín Lucero Colo Colo y la U.

¿Quién se lo quedará? Juan Martín Lucero tiene a su favorito entre Colo Colo y la U
El brutal crimen de hombre que asesinó a su tía de 61 años en Ñuñoa

Vecinos escucharon gritos de auxilio: El brutal crimen de hombre que asesinó a su tía de 61 años en Ñuñoa
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¡Sorpresa Monumental! Colo Colo renovaría contrato a jugador que no ha sumado minutos
Jeannette Jara condena vínculo entre asesor de Kast y trolls de redes sociales

“Indignante”: Jeannette Jara condena vínculo entre asesor de Kast y trolls de redes sociales
Periodista de Magallanes perdió la paciencia con Johannes Kaiser

“¡Acá no estamos en Santiago!”: Periodista de Magallanes perdió la paciencia con Johannes Kaiser