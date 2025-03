¡Lo sufre Almirón!: Las numerosas bajas en Colo Colo para enfrentar a Unión San Felipe por Copa Chile

Luego de 14 días de espera, este domingo Colo Colo vuelve a la acción para enfrentar a Unión San Felipe por la cuarta jornada del Grupo B de la Copa Chile 2025, y el técnico Jorge Almirón se prepara para hacer prácticamente un milagro en su esquema tras confirmarse las numerosas y sensibles bajas que sufrirá el Cacique.

Como bien es sabido, la mayor parte de los jugadores que se perderán este duelo va de la mano con la presente fecha FIFA, donde Brayan Cortés, Erick Wiemberg, Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Arturo Vidal y Lucas Cepeda se encuentran en la concentración de La Roja para medirse ante Ecuador el próximo martes.

Otro que tampoco dirá presente es el volante ofensivo Francisco Marchant, canterano colocolino que actualmente está junto a la Selección Chilena Sub 20 y, por consecuencia, no podrá ser opción para el entrenador albo en el estadio Nicolás Chahuán, y sorprendentemente, el listado aún no llega a su fin.

Resulta que para este compromiso con los de Aconcagua, Almirón tampoco podrá contar con Marcos Bolados y Cristián Zavala, pues ambos extremos continúan arrastrando dolencias musculares y, así como en jornadas anteriores, el cuerpo técnico optará por darles descanso para no arriesgar lesiones mayores.

Y para finalizar, Mauricio Isla, uno de los hombres esenciales en el esquema de Colo Colo, estaría prácticamente descartado para mañana, por lo que, a la espera de que se notifique la situación del experimentado lateral diestro, serían un total de 10 las bajas del 'popular' frente a Unión San Felipe.

