Las declaraciones de Claudio Valdivia tras visita a su hermano Jorge en la cárcel

Durante la jornada del domingo el ex chico reality Claudio Valdivia visitó a su hermano Jorge en la cárcel de Rancagua, luego de que el pasado 22 de octubre quedara en prisión preventiva tras ser formalizado por el delito de violación. Cabe señalar que esta será la última visita de Claudio a su hermano en el penal, ya que durante esta jornada se le fue revocada la medida que lo tenía tras la rejas.

Este lunes, la Corte de Apelaciones de Santiago aceptó la solicitud de la defensa del exjugador y Valdivia quedó con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la denunciante .“Estamos muy conformes, ya que el presidente de la sala señaló que no se daban los elementos del delito, no solo por un tema de cautela, sino por la configuración del delito y que es nuestra tesis" declaró Paula Vial, su abogada.

¿Qué dijo Claudio Valdivia en la visita a su hermano?

En el penal donde se encuentra recluido Valdivia hasta esta tarde, el deportista fue visitado por excompañeros de equipo como Jean Beausejour y Rodrigo Millar. Claudio en su visita a la cárcel señaló estar agradecido por los mensajes de apoyo que ha recibido su hermano y declaró que ha tenido decenas de mensajes en respaldo del jugador.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

"Ahora lo voy a ver, no lo he visto hace una semana" declaró antes de ingresar a la vista segpun consignó Mega Noticias. "Lo del apoyo, agradecer, obviamente" sostuvo para luego guardar silencio. Recordemos que Claudio se ha mantenido bastante hermético en lo que se refiere al caso y no ha querido referirse a las denuncias.

Es importante decir que, Jorge esta siendo investigado por dos denuncias de violación, en las cuales las presuntas víctimas señalaron haber sido drogadas. Por otro lado, su exesposa Daniela Aránguiz salió a decir que en estos minutos estaba entregando la contención necesaria a sus hijos y que “son temas muy personales... esto está en manos de la justicia y así debe ser”.

Te puede interesar: Denuncia por ataque sexual: Carabineros se refiere a situación de Arturo Vidal tras polémica fiesta de jugadores de Colo Colo