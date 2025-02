Las preocupantes declaraciones de Arturo Vidal tras su nueva lesión en Colo Colo

Arturo Vidal se perdió una larga lista de partidos por una lesión muscular, la que parecía haber dejado atrás para su partido ante O’Higgins. Sin embargo, el “King” se volvió a resentir y, por lo mismo, dejó preocupantes declaraciones en el postpartido.

"Me apreté un poquito arriba. De la lesión que venía trayendo me sentí bien, no sentí nada, pero al final, en la última jugada, me estiré un poco y preferí salir", dijo el volante al hablar de su dolencia en zona mixta.

En esa línea, añadió que "es raro. Venía cuidándome de la otra lesión que tenía, llegué bien al partido, me sentí bien, cómodo, estaba feliz, pero esto, una molestia ya, empiezo a dudar cada vez que me pasa algo así. Espero recuperarme lo antes posible. Hay gente que sabe mucho y me voy a recuperar rápido".

Vidal preocupó a todos con sus declaraciones tras lesión.

Respecto a la derrota, el volante mencionó que "es triste perder así, el estadio estaba hermoso, tuvimos muchas ocasiones para poder concretar, y ellos en una llegaron e hicieron el gol. Todavía tenemos tiempo para mejorar”.

Es así como Arturo Vidal preocupó a todos con las declaraciones que dejó al analizar su lesión. El volante venía dejando atrás una lesión muscular y ahora volvió a recaer en otra, lo que lo mantendrá largas semanas fuera de las canchas.

