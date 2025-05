¿Eso explica todo?: La verdad detrás del mal rendimiento de Brayan Cortés en Colo Colo

Pasan las semanas y Brayan Cortés continúa sin levantar su rendimiento en el arco de Colo Colo, y luego de su increíble error en la goleada a manos de Fortaleza en Copa Libertadores, salieron a la luz las situaciones que podrían explicar su indiscutible bajón desde que renovó su vínculo con el Cacique.

Mientras varios apuntan a que la salida de Abdón Gallardo, psicólogo deportivo del equipo, afectó al golero, fue Roberto 'Cóndor' Rojas quien en diálogo con DaleAlbo reafirmó que el jugador no vive un buen momento en lo personal: "Ha tenido muchos problemas en el último tiempo, sobre todo fuera del campo".

En esa línea, el exportero lanzó algunos dardos a quienes asesoran al 'Indio', acusando que no fueron responsables con las negociaciones que terminaron en nada: "Su no salida del club, el manejo de las situaciones que hicieron sus empresarios tampoco fue bueno. Se anticiparon mucho a lo que podía pasar".

Además, el otrora guardameta de la Selección Chilena no titubeó y aseguró que con esto no solo se ha visto perjudicado el propio jugador, sino también sus compañeros en el camarín albo: "Cortés ha tenido una enorme baja en su rendimiento, no se ve seguro y tampoco entrega esa seguridad al equipo".

"Está claro que Cortés no ha podido asimilar todo lo que pasó en el mercado de fichajes. Su no salida de Colo Colo, su deseo de no querer estar en Colo Colo, claro que ha afectado su rendimiento. Los futbolistas somos seres humanos, jugamos con la ilusión de emigrar al extranjero", sentenció Roberto Rojas.

