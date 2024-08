Desaparición de Rosa Lira: la trágica hipótesis de la Policía tras muerte de tens desaparecida en Valparaíso

Más de un mes llevaba desaparecida Rosa Lira Saldías la tens a la que la Policía buscaba en la Región de Valparaíso luego de que se le perdiera misteriosamente el rastro. En concreto la técnico en enfermería de 53 años llevaba perdida desde el pasado 21 de junio luego de que saliera de su trabajo en la misma comuna.

Cabe mencionar que, un antecedente que llamó la atención en este caso fue que su familia se enteró de su desaparición un mes después de que se le perdiera el rastro, ya que su pareja no les dio aviso sobre lo que ocurría. Incluso esta situación generó la indignación de los familiares quienes lo acusaron públicamente por no informarlos.

¿Qué hipótesis maneja la Policía?

El cuerpo de Rosa Lira fue encontrado durante la jornada de este jueves a 800 metros de su domicilio en Escobares del sector Peñablanca, en la comuna de Villa Alemana. Según consignó T13, la Fiscalía mencionó que el cuerpo tenía una data de fallecimiento de un mes y que se investigaría la posible participación de terceros, así como la hipótesis de un femicidio.

“La causa de muerte aún no está determinada, no podemos ni afirmar ni descartar participación de terceras personas, porque el cuerpo no está en condiciones de ser examinado visualmente. Requiere de una autopsia más rigurosa que se aplica para el protocolo de femicidio y solo con eso vamos a poder establecer la causa de muerte” explicó Elizardo Tapia, Fiscal jefe de Valparaíso.

Por otro lado, un testigo clave permitió indagar en una hipótesis inicial que apuntaría a un accidente. Resulta que, Rosa tomó un auto con una aplicación móvil para volver a su casa y el chófer del vehículo se percató de que la mujer quería cruzar un río con fuerte corriente. Fue en eso que le advirtió que tuviera cuidado y según contó la mujer le aseguró que ya habría hecho ese camino antes.

“Incluso él se habría percatado que el caudal era muy fuerte, pero ella le manifestó que ya lo había cruzado en otra oportunidad y que podía hacerlo” relató el fiscal quien agregó sobre la misma que "esto era una bajada de agua que era muy potente" mencionando que a unos 100 metros del cuerpo de la víctima estaba su mochila con su celular y documentos.

