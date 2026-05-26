¡PEDIDO POR QUINTEROS! Independiente iría tras los pasos de otro futbolista chileno

Por: Gonzalo Zamora

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Hace ya mucho tiempo, Independiente de Avellaneda mira constantemente a nuestro lado de la cordillera para reforzarse con jugadores chilenos, algo que les ha dado muchos réditos y que los motiva a seguir confianza en nuestros futbolistas.

Cabe destacar que los últimos pasos nacionales por el cuadro argentino han sido Felipe Loyola, quien tras sus buenas actuaciones dió el salto al fútbol europeo. Y los jugadores que actualmente siguen en el club, Lautaro Millán, Luciano Cabral y Maximiliano Gutiérrez.

La inclusión de los futbolistas chilenos en Independiente de Avellaneda ha aumentado también tras la llegada de Gustavo Quinteros a la banca del equipo, ya que tras su paso por Colo Colo, conoce plenamente las aptitudes de nuestra liga local.

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Independiente de Avellaneda a tenido mucho éxito con los futbolistas nacionales que han llegado al club, algo que también sabe muy bien Gustavo Quinteros, quien ya tiene en la mira a otro jugador nacional, para sumar como refuerzo.

¿Llegará al fútbol argentino?

El exestratega de Colo Colo puso sus ojos sobre el seleccionado nacional Rodrigo Echeverría, quien actualmente defiende los colores del León en México. Cabe recordar que Echeverría ya tuvo un paso por la liga argetina cuando estuvo en Huracán y eso también seduce a Gustavo Quinteros.

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