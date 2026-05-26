¡NO PUDO SER! Cristián Garín cae en el debut de Roland Garros

Cristian Garin casi logra la hazaña.

Por: Gonzalo Zamora

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Esta semana se dio inicio al segundo Grand Slam del año, hablamos de Roland Garros, torneo que se disputa sobre arcilla en la ciudad de París. Para este enorme torneo, tenemos actualmente dos chilenos en el Maind Draw, estos son Cristián Garín y Alejandro Tabilo.

Nuestra segunda raqueta nacional viene de caer en la primera ronda de la Qualy para el ATP 500 de Hamburgo ante el tenista alemán Henri Squire (258), donde luego se tomó una semana libre como preparación para Ronald Garros.

Al igual que Alejandro Tabilo, Cristián Garín tuvo su ansiado debut durante esta mañana en el segundo turno, donde esperaba tener un buen resultado que le permita seguir sumando puntos para subir en el ránking ATP.

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El día de hoy, Cristián Garín (118) tuvo su gran debut en la primera ronda de Roland Garros, donde tenía por delante un gran desafío ante el tenista estadounidense Learner Tien (18), contra quien lamentablemente cayó por parciales de 0-6/6-2/0-6/2-6.

A pensar en el próximo desafío

Con esta dura derrota, nuestra segunda raqueta nacional sólo suma dos unidades que le permitirán escalar hasta el puesto 112° del ránking ATP. Ahora habrá que esperar para saber su próximo desafío, ya que por el momento no está inscrito en ningún otro torneo.

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