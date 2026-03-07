Cortado por Fernando Ortiz en Colo Colo tiene nuevo club en la Primera B: "Bienvenido al..."

Tras un Centenario para el olvido, en Colo Colo estaban obligados a realizar una profunda reestructuración para esta temporada, y al no ser considerado por el técnico Fernando Ortiz, uno de los jugadores pertenecientes al Cacique tomó un nuevo rumbo y hoy fue presentado como nuevo refuerzo en un club de la Primera B.

Así es, si bien ya se está disputando la sexta fecha de la Liga de Primera, recién hoy se definió la situación de uno de los 'cortados' por el cuestionado estratega del conjunto 'popular', quien si bien la campaña pasada la jugó a préstamo en Deportes Limache, este 2026 volvió fugazmente al Estadio Monumental.

Se trata de Dylan Portilla, volante de 21 años que definitivamente no encontró espacio en la pizarra del 'Tano' y hoy se transformó en el sexto refuerzo de Santiago Wanderers, donde este temporada en la Liga de Ascenso tendrá la desafiante tarea de devolver a la 'División de Honor' al elenco de Valparaíso.

"¡Bienvenido al puerto! Dylan Portilla se convierte en jugador del 'Más grande de la Quinta región'. ¡Que sea un gran año en el 'Decano', Dylan!", publicó a través de su cuenta oficial de Instagram el cuadro 'caturro', y el mediocampista ya se sumó a las prácticas en Mantagua de cara al duelo con Deportes Santa Cruz.

Dylan Portilla dejó Colo Colo y es nuevo refuerzo de Santiago Wanderers.

Los elogios de Dylan Portilla a la hinchada de Wanderers

"Muy feliz de estar en este club. Es muy importante para mi carrera, sé la exigencia que conlleva este club. Las veces que lo enfrenté siempre fue muy difícil, muy intensos los partidos, y sobre todo su gente que siempre está ahí apoyando y siempre llena el estadio", fueron las primeras declaraciones de Portilla en su arribo a Wanderers.

