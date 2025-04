¿Jugará ante Fortaleza? Revelan la razón por la que Alan Saldivia quedó relegado en Colo Colo

Alan Saldivia es uno de los grandes afectados por la salida de Maximiliano Falcón de Colo Colo, pues perdió a quien lo ordenaba y eso se vio relajado en su juego. Es más, el defensor fue suplente ante Santiago Wanderers y revelaron la razón de esto.

Todo fue indicado por Daniel Arrieta, quien en la misma transmisión del partido entre albos y caturros señaló que su suplencia fue decisión técnica. Jorge Almirón se encuentra buscando opciones para solidificar la defensa y el ingreso de Emiliano Amor es una de ellas.

De todas formas Santiago Wanderers no complicó mucho al Cacique, así que no puede medirse si la decisión de hacer ingresar a Amor por Saldivia fue acertada o no. Lo cierto es que ahora los albos deben enfrentar a Fortaleza y Almirón elegir entre uno de los dos.

Quizás te pueda interesar: Arturo Vidal estalla en furia y reclama por la "trampa" de los equipos que visitan a Colo Colo

Alan Saldivia quedó relegado por decisión técnica.

Recordar que el Cacique empató su primer partido contra Atlético Bucaramanga, así que ahora está obligado a derrotar a Fortaleza si no quiere comenzar a complicarse en su camino rumbo a los octavos de final de Copa Libertadores.

El partido está pactado para este jueves 10 a las 20:00 horas, escenario en el que Jorge Almirón tendrá que definir también una formación que le permita encontrar el rumbo en su irregular equipo de esta temporada 2025.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.