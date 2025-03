Dani Arrieta reveló la verdadera razón tras la agresión que recibió Aníbal Mosa en Colo Colo

La última reunión de Colo Colo terminó de manera abrupta y con resultados nunca antes vistos: con Aníbal Mosa en una clínica y en silla de ruedas, cuello ortopédico y una bota en su tobillo. En ese sentido, Daniel Arrieta reveló todas las razones de lo que sucedió en la polémica reunión alba.

Todo comenzó cuando Aníbal Mosa propuso un nombre para el cargo de jefe de operaciones del club. "Desde el bloque Vial-Ruiz Tagle le dijeron que ese nombre no lo podía presentar, primero, porque no había pasado por el directorio; y dos porque un director, Carlos Cortés, lo increpó y le dijo que ese gerente de operaciones que estaba candidateando era amigo de él y no les parecía", dijo Arrieta.

En esa línea, el periodista añadió que "esto comenzó a subir de tono y Mosa en un momento le dijo a Carlos Cortés 'bueno, arreglemos ahora la cosa. '¿Vas a seguir, piojento?' (...) Carlos Cortés se para de su asiento y va a increpar directamente a Aníbal Mosa".

Aníbal Mosa terminó en silla de ruedas, con bota y cuello ortopédico.

Según Arrieta, nunca hubo agresión. "En un momento Carlos Cortés otra vez se levanta de su asiento y me dicen que Aníbal Mosa se levanta, retrocede algunos pasos y se cae, me dicen que se tropieza, se enreda con unos cables y, obviamente, eso es lo que causa esta molestia que tiene el actual presidente del Cacique", señaló.

Esta es solo una de las versiones. Lo bueno es que la reunión estaba siendo grabada vía Zoom, así que esto debería ser una prueba clave para descifrar finalmente la verdad detrás de esta inédita pelea entre dos dirigentes albos en el año del centenario del club.

