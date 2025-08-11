"Necesita ayuda": La potente recomendación para que Colo Colo recupere a Esteban Pavez
Por: Fabián Marambio
Esteban Pavez no está atravesando su mejor momento y ha sumado muchas críticas en Colo Colo durante este 2025. Es por eso que ahora un histórico jugador albo dejó la recomendación para que el Cacique recupere al jugador.
“Vive un momento muy difícil. Ha sido acribillado por la hinchada, pero en determinado momento, Esteban Pavez fue un jugador clave“, comenzó diciendo Leonardo “Pollo” Véliz en diálogo con RedGol.
En ese mismo sentido, el exdelantero añadió que “todos los jugadores pasan por períodos buenos y malos. En este momento, Pavez pasa por un momento psicológico en que necesita mucha ayuda. Porque un jugador que es rechazado por la hinchada y lleva la jineta de capitán, eso pasa por algo”.
Para cerrar, el exjugador de los albos le dejó también una tarea a Esteban Pavez. “Tiene que hacer una reflexión de que no está rindiendo cómo se esperaba”, dijo Véliz a modo de conclusión.
Es así como le aconsejaron a Esteban Pavez tomar algunas medidas para intentar levantar su nivel persona y ser realmente una ayuda para el equipo cuando le toque jugar.
