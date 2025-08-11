Alarma: Avisan que Arturo Vidal podría recibir potente sanción por críticas al arbitraje

arturo vidal colo colo

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Joaquín Montecinos rompe el silencio tras su fallida llegada a Colo Colo: "Me la jugué por..."
colo colo

"Necesita ayuda": La potente recomendación para que Colo Colo recupere a Esteban Pavez

Responde a los hinchas: DT de Colo Colo explica por qué sacó a Víctor Felipe Méndez
Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

Vicente Pizarro pierde la paciencia y deja tajante llamado a sus compañeros en Colo Colo: "Por errores nuestros..."
Arturo Vidal Colo Colo vs Everton

"Nos han cagado todo el año": Arturo Vidal explota contra el árbitro y acusa persecución a Colo Colo
acantilado

¡Estaban en pleno acto íntimo! La trágica muerte de pareja que cayó por un acantilado
Sebastián Vegas Colo Colo vs Everton

"Una vergüenza lo que hacen": Sebastián Vegas barre el suelo con los árbitros tras empate de Colo Colo y Everton
turbazo

Indignación por liberación de 4 menores que hicieron “turbazo” en Talagante: “La justicia no tomó cartas en el asunto”
Julio Vaccari vs U de Chile

DT de Independiente calienta partido ante la U con potente aviso: "Para mí la obligación..."
Aníbal Mosa y Jorge Almirón

Aníbal Mosa se las canta claritas a Jorge Almirón y sus expulsiones en Colo Colo: "No corresponde"

Colo Colo dejó escapar la victoria y terminó empatando con un dudoso penal cuando el partido ya terminaba. Todo eso dejó furioso a Arturo Vidal, quien estalló fulminando al arbitraje con duros insultos arriesgándose a recibir un potente castigo.

El encargado de encender la alarma fue Juan Cristóbal Guarello, quien aseguró que si el juez Felipe González incluye en su informe los dichos del “King”, podría ser sancionado y perderse nuevamente los dos clásicos que se vienen para el Cacique.

De momento queda esperar si el árbitro incluye todos los reclamos de Arturo Vidal, lo que se sabrá durante los próximos días. En caso de hacerlo, probablemente el volante sea citado al Tribunal de Disciplina para recibir la dura sanción que advierten.

Quizás te pueda interesar: Responde a los hinchas: DT de Colo Colo explica por qué sacó a Víctor Felipe Méndez

Arturo Vidal Colo Colo vs Everton
Vidal podría ser sancionado y perderse los clásicos con el Cacique.

Recordar que Vidal encaró a todos los jueces cuando se retiraban a camarines postpartido, gritándoles a viva voz que “nos han cagado todo el año y siguen cagándonos”.

Es así como Arturo Vidal podría estar a solo días de recibir un nuevo castigo que lo podría dejar fuera de los importantes clásicos contra Universidad Católica y Universidad de Chile, aunque tocará esperar para confirmarlo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Joaquín Montecinos rompe el silencio tras su fallida llegada a Colo Colo: "Me la jugué por..."
colo colo

"Necesita ayuda": La potente recomendación para que Colo Colo recupere a Esteban Pavez

Responde a los hinchas: DT de Colo Colo explica por qué sacó a Víctor Felipe Méndez
Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

Vicente Pizarro pierde la paciencia y deja tajante llamado a sus compañeros en Colo Colo: "Por errores nuestros..."
Arturo Vidal Colo Colo vs Everton

"Nos han cagado todo el año": Arturo Vidal explota contra el árbitro y acusa persecución a Colo Colo
acantilado

¡Estaban en pleno acto íntimo! La trágica muerte de pareja que cayó por un acantilado
Sebastián Vegas Colo Colo vs Everton

"Una vergüenza lo que hacen": Sebastián Vegas barre el suelo con los árbitros tras empate de Colo Colo y Everton
turbazo

Indignación por liberación de 4 menores que hicieron “turbazo” en Talagante: “La justicia no tomó cartas en el asunto”
Julio Vaccari vs U de Chile

DT de Independiente calienta partido ante la U con potente aviso: "Para mí la obligación..."
Aníbal Mosa y Jorge Almirón

Aníbal Mosa se las canta claritas a Jorge Almirón y sus expulsiones en Colo Colo: "No corresponde"
encerrona

¡Fue secuestrado y brutalmente golpeado! La violenta encerrona que sufrió chofer de camión
banda criminal

"Los discretos de la frontera": Detienen a banda criminal que traficaba personas desde Chile a Perú
Temuco

¡Se lanzaron contra bailarina! Critican polémico espectáculo de magia por el Día del Niño en Temuco
Cristián Caamaño y Jorge Almirón

Cristián Caamaño dedica goleada de la U a Jorge Almirón con feroz palo: "Aquí no hay..."
Gustavo Álvarez U de Chile

El ácido análisis de Gustavo Álvarez sobre el mercado de fichajes en la U: "No me parece que..."
Jorge Almirón Colo Colo

¡No les sale una!: La nueva baja de última hora que golpea a Colo Colo y Jorge Almirón
Jeannette Jara

Democracia Cristiana chilena fue suspendida de la OCDA por apoyo a Jeannette Jara: “Representa una ruptura grave”
Concepción

El hermano del año: Hombre inocente casi termina encarcelado por suplantación de identidad en Concepción
Julio Barroso y Marcelo Díaz

"¿Cuál es el criterio?": Julio Barroso sorprende con picante dardo a Marcelo Díaz, la U y los árbitros
Patricio Yáñez y Jorge Almirón

Pato Yáñez no perdona la polémica conferencia de Jorge Almirón en Colo Colo: "Demuestra claramente que…"