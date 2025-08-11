Alarma: Avisan que Arturo Vidal podría recibir potente sanción por críticas al arbitraje

Colo Colo dejó escapar la victoria y terminó empatando con un dudoso penal cuando el partido ya terminaba. Todo eso dejó furioso a Arturo Vidal, quien estalló fulminando al arbitraje con duros insultos arriesgándose a recibir un potente castigo.

El encargado de encender la alarma fue Juan Cristóbal Guarello, quien aseguró que si el juez Felipe González incluye en su informe los dichos del “King”, podría ser sancionado y perderse nuevamente los dos clásicos que se vienen para el Cacique.

De momento queda esperar si el árbitro incluye todos los reclamos de Arturo Vidal, lo que se sabrá durante los próximos días. En caso de hacerlo, probablemente el volante sea citado al Tribunal de Disciplina para recibir la dura sanción que advierten.

Quizás te pueda interesar: Responde a los hinchas: DT de Colo Colo explica por qué sacó a Víctor Felipe Méndez

Vidal podría ser sancionado y perderse los clásicos con el Cacique.

Recordar que Vidal encaró a todos los jueces cuando se retiraban a camarines postpartido, gritándoles a viva voz que “nos han cagado todo el año y siguen cagándonos”.

Es así como Arturo Vidal podría estar a solo días de recibir un nuevo castigo que lo podría dejar fuera de los importantes clásicos contra Universidad Católica y Universidad de Chile, aunque tocará esperar para confirmarlo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.