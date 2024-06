Cahuín Televisivo: Destapan gran polémica que involucra a Julio César Rodríguez y “conocido animador” 

Recientemente Julio César Rodríguez hizo una gran revelación en su podcast Somos o no somos amigos. Comentó que hace varios años, un reconocido animador de televisión pidió su salida de un programa en el que eran compañeros. Aunque él no quiso decir de quién se trataba, de todos modos se supo.

“A mí me traicionó un animador de televisión”, lanzó en primer lugar el rostro de Contigo en la Mañana. “Era un animador A, yo no te voy a contar una historia chica, una historia de Kaminski, una historia de un animador de la televisión chilena... y no es Rafael Araneda”, descartó el periodista.

Sin embargo, la identidad del aludido animador no permaneció en el incógnito por mucho tiempo. Durante el programa Que te lo digo, Sergio Rojas comentó los dichos de JC, y aseguró que sabía quién era el misterioso conductor: Martín Cárcamo. La figura de Canal 13 fue quien le jugó chueco a su colega y pidió que lo sacaran del espacio que compartían.

“Puedo decir que Julio César Rodríguez acusa traición de nada menos que de Martín Cárcamo”, comenzó diciendo Rojas. “Voy a decir que esta historia me la contó una persona que estaba en la reunión final que es cuando le dicen a Julio que les encantó contar con su participación y que había sido un excelente aporte, pero que por recambios del programa no iban a querer que siga asistiendo y por eso me siento en la propiedad de contarlo”, agregó el polémico periodista.

Todo esto habría ocurrido cuando Julio César Rodríguez formaba parte del panel del matinal del 13, Bienvenidos en el año 2011. En ese tiempo, Tonka Tomicic y Martín Cárcamo eran los conductores del espacio. Además, contaban con rostros como Daniel Matamala.