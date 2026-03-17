¿Salto Europeo? La millonaria oferta que llegó a Universidad de Chile por Lucas Assadi

U de Chile no quiere cuotas por Lucas Assadi.

Por: Gonzalo Zamora

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Universidad de Chile no está pasando por un muy buen momento, es más, este fin de semana disputaron su primer encuentro sin Francisco Meneghini en la banca técnica, ya que fue despedido por los malos resultados del equipo en la temporada.

Debido a esto, los azules debieron visitar al actual campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, con una dupla técnica interina, la cuál tuvo una gran presentación, ya que el romántico viajero se quedó con la victoria por la cuenta mínima, gracias a la solitaria anotación de Maximiliano Guerrero.

Gracias a esta importante victoria, que es la segunda de Universidad de Chile en lo que va de la temporada, los azules escalaron hasta el octavo lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, alejándose de la complicada zona de descenso.

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Actualmente Universidad de Chile está teniendo problemas con una de sus figuras, este es el caso de Lucas Assadi, quien a mitad de este año podría quedar como jugador libre para negociar con otros equipos. Pese a los esfuerzos de los azules en extender su contrato, con un respectivo aumento salarial, no han podido llegar a buen puerto con el jugador.

¿La fórmula para no perder dinero?

Pero para que esto no signifique una enorme pérdida para el equipo, llegó a las oficinas del romántico viajero una oferta desde Europa por Lucas Assadi, esta sería del Malmo de Suecia. Si bien el cuadro del viejo continente ofreció 2,4 millones de dólares, que son muy inferiores a los 5 millones que pretende lograr el cuadro azul, no lo verían con malos ojos para no perder dinero en caso que Assadi se vaya libre de la institución.

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