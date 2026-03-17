VIDEO | ¡Se sinceró! Octavio Rivero cuenta la verdad sobre su lesión en Universidad de Chile

Este fin de semana, Universidad de Chile tenía su primer partido sin Francisco Meneghini en la banca del equipo, sino que los comandaba una dupla técnica interina, en lo que el club logra traer a un nuevo director técnico.

En su primer encuentro sin Paqui, los azules debieron enfrentar en condición de visitante a Coquimbo Unido, actual campeón del fútbol chileno y que por ahora no ha podido repetir la increíble temporada pasada que los llevó a hacer historia.

Pese a que los locales tuvieron una gran cantidad de oportunidades, Universidad de Chile golpeó en el momento justo y se quedó con la victoria por la cuenta mínima gracias a una solitaria anotación de Maximiliano Guerrero al minuto 76'.

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Universidad de Chile tuvo su primer partido sin Francisco Meneghini, donde consiguió quedarse con la victoria por la cuenta mínima sobre Coquimbo Unido en condición de visitante, lo que les permite escalar hasta el octavo lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Contó toda su verdad

Uno que no ha podido tener la temporada que se esperaba es el caso de Octavio Rivero, quien sufrió una dura lesión que finalmente necesitará una operación que lo mantendrá varias semanas fuera. Fue aquí donde el delantero habló sobre lo que ha sido este complicado momento. "Me molesta que en vez de informar, desinforman. Dijeron que llegué lesionado, lo cuál me molesta ya que sufrí la lesión en Perú en el partido amistoso e hicimos todo lo posible para evitar la cirugía con distintos tratamientos".

Revisa el descargo del delantero azul a continaución:

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