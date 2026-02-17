Chilenos a la cancha: cuándo, dónde y a qué hora ver el Carabobo vs Huachipato en Copa Libertadores

La Copa Libertadores arranca con su fase 2 y los equipos chilenos se preparan para saltar a la cancha. Este es el caso de Huachipato, club que tiene todo listo para hacer su debut visitando a Carabobo en la siempre complicada tierra venezolana.

El encuentro corresponde a la ida de la mencionada fase 2 del certamen, compromiso en el que es importante obtener un resultado positivo para llegar de buena manera a la vuelta que se disputará en Talcahuano.

Cuándo y dónde ver a Huachipato en Copa Libertadores

El partido de Carabobo vs Huachipato está agendado para hoy martes 17 de febrero a las 19:00 horas y se disputará en el Estadio Misael Delgado de Valencia, en Venezuela. Como es la tónica en esta competencia, el duelo será transmitido por las pantallas de ESPN Premium y por el Plan Premium de Disney +.

Quizás te pueda interesar: Salomón Rodríguez se olvida de Colo Colo: golazo digno del Premio Puskás en el fútbol uruguayo

Recordar que los acereros clasificaron a este ronda del torneo continental después de quedarse con la Copa Chile 2025. En caso de solventar esta llave con éxito clasificarán a la fase 3, donde el rival saldría del ganador entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo. La buena noticia es que, ya en esta tercera fase, aseguran disputar torneo internacional, pues el ganador avanza a la fase de grupos de la Libertadores y el perdedor va a Copa Sudamericana como premio de consuelo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Es por esto que sortear de buena manera esta fase 2 es el primer gran objetivo de Huachipato, aunque para hacerlo tendrá que anteponerse a un siempre complejo Carabobo. El conjunto venezolano viene siendo actor en el continente durante las últimas temporadas y quiere volver a meterse entre los mejores en esta edición de 2026.