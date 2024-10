¿Llega o no?: La increíble respuesta de la U sobre el posible regreso de Eduardo Vargas

Durante los últimos días, se confirmó que Eduardo Vargas no renovará su contrato como jugador del Atlético Mineiro, y como era de esperarse, más de un hincha de la Universidad de Chile pide a gritos el regreso del delantero. Ante ello, desde el club rompieron el silencio, dando una increíble respuesta sobre su posible retorno.

Bien es sabido que traer de vuelta a la estrella de la Copa Sudamericana 2011 no es una operación nada sencilla, considerando que el atacante cuenta con un salario de más de cien millones de pesos, además de que hace algún tiempo contrajo matrimonio en Brasil, donde pareciera tener una vida cada vez más establecida.

Sin embargo, parece ser que en la U no pierden la ilusión de repatriar a 'Turboman', y es que en Azul Azul la sensación es de que el jugador sí está expectante: "Cualquiera que se interesa en venir, sabe bien lo que podemos hacer". "Así nadie pierde tiempo, y (con Vargas) siempre ha habido intereses en común", explicó un dirigente laico a El Mercurio.

Pero eso no es todo, porque desde el Centro Deportivo Azul sorprendieron asegurando que lo económico no es algo que pueda sepultar el sueño de ver nuevamente juntos en la U a Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas: "Siempre es posible lograr acuerdos, no necesariamente es un tema de dinero".

Cabe mencionar que en Universidad de Chile ya trabajan en los refuerzos para la temporada 2025, donde el principal desafío será la Copa Libertadores, y considerando que la delantera es una de las zonas donde están decididos a traer sí o sí caras nuevas, todo parece indicar que Eduardo Vargas será la gran prioridad de los azules.

