VIDEO: La frase de Mayne-Nicholls que enfureció a Kast en pleno debate presidencial

Cada vez queda menos para las nuevas elecciones presidenciales en nuestro país, es por ello que anoche se llevó a cabo un nuevo debate entre los candidatos, instancia donde Harold Mayne-Nicholls y José Antonio Kast protagonizaron un tenso cruce que generó un sinnúmero de reacciones en las redes sociales.

Así es, durante el debate organizado por Canal 13, los ocho aspirantes a La Moneda se dirigieron a los televidentes en un espacio donde no solo mostraron su postura y propuestas respecto a diferentes temas, sino que también tuvieron la oportunidad de confrontar a sus adversarios en las ya clásicas "preguntas cruzadas".

Fue en dicho contexto que el expresidente del fútbol chileno hizo uso de sus 20 segundos de pregunta para interpelar al candidato republicano abordando los controversiales cobros excesivos que están realizando algunas compañías eléctricas, pero nadie imaginó la curiosa manera en que el independiente lo haría.

"Cuando niño me enseñaron, imagino que a ti también, que cuando íbamos al almacén y nos daban vuelto de más, lo reintegrábamos. Si tú fueras el presidente de alguna de las compañías eléctricas, del tema que hemos visto últimamente, y te enteraras que el precio está dañando al bolsillo de los chilenos, ¿devolverías el dinero o te harías el larry?", lanzó el otrora mandamás de la ANFP.

La molestia de Kast

Si bien la jerga de Mayne-Nicholls generó risas en el estudio, no cayó para nada bien a José Antonio Kast, que contestó tajante: "Efectivamente, hay una situación muy crítica para los chilenos en distintas áreas, y yo creo que Chile no está para ese tipo de bromas. 'Hacerse el larry' con esto, baja un poco el nivel del debate".

"Es tan grave lo que está ocurriendo que nosotros tenemos que ir a toda la seriedad, todos los equipos, para que esto nunca vuelva a ocurrir y cada uno pueda tener una mejor calidad de vida", insistió el exdiputado, que mientras continuaba con su discurso, fue interrumpido por Mayne-Nicholls, que lo acusó de no responder su pregunta, dejando en evidencia la tensión del momento.

